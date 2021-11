Tutaj wypoczniesz jak w tradycyjnej góralskiej chacie. Zaglądamy do wnętrz Villa Hello Tatry

Podhalańskie elementy folklorystyczne, zabawa fakturą i estetyką z odrobiną nowoczesności charakteryzują wnętrza Villi Hello Tatry w Zakopanem, dla których za główną inspirację posłużyła tradycyjna góralska chata. Brak tutaj jednak folkorystycznego patosu czy nachalnego epatowania trendami.

Villa Hello Tatry to pensjonat, którego wnętrza nawiązują do podhalańskich tradycji. Znajdziemy tutaj między innymi jasne drewno, fantazyjnie wycięte belki stropowe i góralskie rozety.

Katarzyna Rozmus, autorka projektu, pokazała nie tylko doskonałe i głębokie zrozumienie kultury Podhala, ale przede wszystkim otwartość i kreatywność, dzięki którym nadała nowy kierunek rozpoznawalnym motywom.

Aranżacja wnętrz Villa Hello Tatry to połączenie nowoczesności z tradycją, unikające architektonicznych pleonazmów, folklorystycznego patosu i nachalnego epatowania najnowszymi trendami.

Design łączący nowoczesność z tradycją

Elementy tradycyjne, folklorystyczne nie są jednak nachalne i dosłowne, niczym kopia ze skansenu. Połączenia formy i funkcji, zabawa estetyką i fakturą powodują, że wnętrza zachęcają, by się w nie zanurzyć i odkryć ich pieczołowicie dopracowane detale. Dostrzeżemy wówczas, że w belkach stropowych ukryte jest nowoczesne oświetlenie; że rzeźbione motywy roślinne na elementach boazeryjnych to nie proste przełożenie góralskich motywów, ale inspirowana nimi, lecz nieco bardziej miękka kreska, a stylizowane rozety z kwiatowymi elementami naturalnie morfują w heksagonalne układy ścienne.

- Projekty wnętrz o takim charakterze są ściśle dopasowane do miejsca, w którym się znajdują. Bliskość Tatr i dostęp do naturalnych surowców, jak drewno czy kamień, zdecydowanie ułatwiają proces kreatywny, ponieważ możemy korzystać z dobra natury. Wzory i ornamentyka zaczerpnięte zostały z tradycyjnej góralskiej chaty. Wszystkie te czynniki w połączniu z nowoczesnymi rozwiązaniami tworzą spektakularny efekt. Proces twórczy jest dla mnie sztuką, podobnie jak malarstwo. Wszystko musi tworzyć spójną kompozycję - mówi autorka projektu wnętrz, Katarzyna Rozmus, Rozmus Design.

Każdy apartament jest inny