Twarze żelaza i betonu przetłumaczone na język wykładzin

Wzornicza wszechstronność Ege Carpets jest jedną z charakterystycznych cech tej marki. Ogromna paleta możliwości projektowych, nie tylko w postaci grafik, ale także dostępnych koncepcji konstrukcyjnych wykładziny sprawia, że produkty Ege z powodzeniem dopełnią każdą wnętrzarską kreację. By zapewnić projektantom jeszcze szersze spectrum inspiracji, do kolekcji ReForm dołączyła nowa propozycja: Construction.

Dzięki wielowymiarowym wzorom Żelazo i Beton, kolekcja ReForm Construction to miękka interpretacja dwóch ważnych materiałów budowlanych współczesnej architektury.

Wprowadzając twarde, industrialne i dość zimne materiały na nieco bardziej wysublimowany poziom, Construction dodaje do surowych powierzchni komfort, dobre samopoczucie i poprawę akustyki. Dodatkowy detal wzorniczy to tonalne płytki dywanowe MIX 96×96 cm, które pozwolą na stworzenie pięknego, płynnego przejścia kolorystycznego.

Kształty i rozmiary

Oba wzory są dostępne w 5 grupach kolorystycznych, specjalnie skomponowanych w ten sposób, by oddać szczegóły powierzchni materiału oraz jego finezję.

Wykładzina dostępna jest jako rolka oraz płytki dywanowe w rozmiarach 48x48, 96x96 oraz 42x96. Dla jeszcze większej elastyczności projektowej, wykładzina dostępna jest jako płytki Figura – o nieregularnych kształtach. Płytki typu MIX dostępne są w rozmiarze 96 x 96 cm – to dodatkowe narzędzie projektowe, dzięki któremu można uzyskać płynne przejście kolorystyczne.

Znakomita trwałość tej wykładziny powoduje, że jest ona świetnym wyborem do każdego pomieszczenia, włącznie z przestrzeniami biurowymi o podwyższonej intensywności użytkowania.

Kolekcja ReForm Construction jest wykonana z materiałów odpowiedzialnych środowiskowo i posiada certyfikaty Cradle to Cradle oraz Indoor Air Comfort Gold. Jest to naprawdę „zielone” rozwiązanie dla każdego projektu podłogi.

Ege wykorzystuje plastykowe butelki do produkcji opatentowanego podkładu Ecotrust. Butelki są przetworzone w miękki, lecz wytrzymały materiał podobny do filcu, o długiej trwałości i znakomitych właściwościach akustycznych. Podkład Ecotrust jest stosowany we wszystkich płytkach dywanowych.

Zużyte sieci rybackie i inne przemysłowe odpady służą do produkcji przędzy, z której Ege Carpets wykonuje wiele swoich wykładzin. Sieci to jedna dziesiąta śmieci zalegających w oceanach, dryfujące miesiącami i zagrażające morskim organizmom. Gdy zostaną zebrane, są czyszczone i rozłożone na cząsteczki, by powstała z nich trwała i odporna przędza – zarówno zregenerowana, jak i nadająca się do regeneracji.

Polskim dystrybutorem marki Ege Carpets jest Carpet Studio.