Twórcy mebli szkolnych z linoleum o swojej pracy i projekcie

Współpraca biura strategicznego-projektowego Algorytm Design z firmą Pilch, specjalizującą się w produkcji zabawek i pomocy edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół, zaowocowała powstaniem zestawu mebli szkolnych, który otrzymał pierwszą nagrodę za wykonanie i wyróżnienie za projekt w konkursie „Linoleum od nowa” marki Forbo. Rozmawiamy z Moniką Marek, specjalistą do spraw zarządzania projektami w firmie Pilch, Witoldem Załęskim, założycielem Algorytm Design oraz Pawłem Mularczykiem – jednym z autorów nagrodzonego projektu.

Nagrodzony zestaw mebli szkolnych stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego szkolnictwa oraz zmieniające się potrzeby użytkowników. Użycie elementów modułowych zapewnia możliwość tworzenia różnych układów i dopasowana wyposażenia sali do charakteru zajęć. Ławki są jednoosobowe (w obecnej sytuacji pandemii jest to kluczowe w szkołach) oraz wyposażone w dodatkowe elementy, które po rozłożeniu zwiększają powierzchnię do pracy, co może być przydatne, m.in. podczas zajęć plastycznych. Można je ze sobą zestawić i tym samym ułatwić dzieciom komunikowanie się w trakcie pracy realizowanej w grupach. Zastosowanie regulacji sprawia, że rozmiar mebli można dopasować indywidualnie do wzrostu dziecka. Autorami zestawu są projektanci współpracujący z Algorytm Design – Klaudia Gołaszczyk, Michał Biernacki, Paweł Mularczyk.

Jak rozpoczęła się wasza współpraca?

Witold Załęski: Z firmą Pilch współpracujemy od kilku lat. Zaprojektowaliśmy jej identyfikację wizualną a także opracowaliśmy strategię udziału w konkursie „Design dla Przedsiębiorców” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki któremu małe firmy mogą pozyskać środki na opracowanie i wdrożenie nowego produktu. Efektywność tego wsparcia jest ogromna – przedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie na badania, prototypy produktów, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Mówimy tu o kwotach często nieosiągalnych dla małych firm, rzędu kilkuset tysięcy złotych, które są niezbędne, aby solidnie, uczciwie i bardzo porządnie przeprowadzić cały proces projektowy. Nagrodzony w konkursie Forbo zestaw mebli szkolnych powstał właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu.

Jesteście producentem drewnianych pomocy edukacyjnych dla szkół i przedszkoli oraz zabawek. Skąd pomysł na wprowadzenie do oferty mebli?

Monika Marek: Jesteśmy związani z rynkiem edukacyjnym, a dokładnie z placówkami edukacyjnymi – słyszymy różne sugestie, podpowiedzi. Tak właśnie było z meblami. To rozmowy z pracownikami placówek i rodzicami dzieci były dla nas wskazówką, aby przyjrzeć się tematowi mebli w polskich szkołach. Dofinansowanie otworzyło nam drogę do realizacji projektu, potraktowaliśmy to jako szansę i postanowiliśmy spojrzeć na przestrzeń szkolną w nieco inny, bardziej „designerski” sposób. Priorytetem było dla nas wprowadzenie w tym obszarze innowacji, tak jak robimy to w przypadku innych naszych produktów.

W projekcie mebli zostało wykorzystane linoleum meblowe Forbo. Dlaczego zdecydowaliście się na ten materiał?

Paweł Mularczyk: W czasie badań okazało się, że klasyczny, twardy, drewniany blat ławki szkolnej sprawia, że odkładanie na niego jakichkolwiek przedmiotów generuje dźwięki, które są uciążliwe, zwłaszcza dla dzieci z nadwrażliwością słuchową. Poszukiwaliśmy więc rozwiązania, które to zniweluje, wygłuszy. Pomyśleliśmy o linoleum – przeglądaliśmy oferty różnych firm, jednak nie odpowiadały nam dostępne wzory lub kolorystyka. Dopiero w Forbo znaleźliśmy materiał spełniający nasze oczekiwania – estetyczny, o wyszukanej kolorystyce. Zależało nam na tym, aby meble były nie tylko funkcjonalne, ale też ładne – żeby nadawały się zarówno do placówek edukacyjnych, jak i do domów prywatnych.