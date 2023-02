Tym wagonem podróżował z Kijowa Joe Biden. Wykonała go Pesa

Wagon, którym podróżował z Kijowa do Polski Prezydent USA Joe Biden wykonała Pesa Bydgoszcz, a zaprojektował Zespół Projektantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Joe Biden podróżował z Kijowa zmodernizowanym przez PESA Bydgoszcz dla Kolei Lwowskiej wagonie specjalnym.

Za design wnętrz odpowiadał Zespół Projektantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W wagonie specjalnym zmodernizowanym dla Kolei Lwowskiej w 2005 roku znajdują się salon na spotkania, dwie sypialnie, kuchnia i dwie łazienki.

Wnętrza wagonu są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia elektroniczne. Wagon zbudowany został na specjalnych wózkach SUW 2000, które mają zmienny rozstaw kół, pozwalający na jazdę po torach o różnej szerokości.

Wagon specjalny, którym z Kijowa podróżował Joe Biden, salon, fot. mat. PESA

Wagon, którym podróżował Joe Biden to nie jedyny pojazd wyprodukowany przez PESA Bydgoszcz wykorzystywany w czasie wojny w Ukrainie. Już od pierwszych dni rosyjskiej agresji Prezydent Ukraińskich Kolei podróżuje pojazdem specjalnym Pesa 610M . To pojazd inspekcyjny, wyprodukowany w jednym egzemplarzu w 2004 roku. Szef Kolei Ukraińskich wykorzystuje go jako mobilne centrum dowodzenia w czasie.