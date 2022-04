Tytus Brzozowski stworzył mural dla Google. To spacer po najważniejszych miejscach w Warszawie

Syrenka warszawska, palma z ronda de Gaulle'a i Rotunda - m.in. te stołeczne symbole widnieją na muralu stworzonym przez Tytusa Brzozowskiego w siedzibie Google w kompleksie The Warsaw Hub.

W 2021 r., w kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej otworzył największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter i 20 tys. mkw. przestrzeni. Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina. Inspiracją do zaprojektowania każdego z pięter były różne regiony Polski.

Google do współpracy przy urządzaniu wnętrz swojej siedziby zaprosiło również znanego akwarelistę i muralistę, Tytusa Brzozowskiego. W pracy widniejącej na jednej ze ścian znajdziemy zarówno odniesienia do stworzonych przez firmę aplikacji, jak i do znanych warszawskich symboli.

- Na kluczowym fragmencie malowidła pojawia się syrenka zanurzona w zadaszeniu słynnego pawilony PKP Powiśle niczym w wannie. Na muralu znalazły się również charakterystyczne warszawskie kamienice, przedwojenne niebotyki, pałace czy znane budynki z czasów PRL-u. Miasto reprezentują również znane i lubiane formy przestrzenne, takie jak palma z ronda de Gaulle'a, pegazy z placu Krasińskich czy tęcza stojąca niegdyś na placu Zbawiciela - opowiada Tytus Brzozowski.