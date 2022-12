Tytus Brzozowski z muralem w najwyższym budynku Unii Europejskiej

W Varso Tower w Warszawie - najwyższym budynku w Polsce i Unii Europejskiej - znany akwarelista Tytus Brzozowski stworzył mural przedstawiający ikoniczne obiekty stołecznego modernizmu. Dzieło to część biura kancelarii CMS.

W warszawskiej wieży Varso Tower znany i ceniony muralista i akwarelista Tytus Brzozowski stworzył dzieło pełne pereł stołecznego modernizmu.

Gościnnie na muralu pojawił się również obiekt z Poznania.

Malowidło jest częścią aranżacji biura kancelarii prawniczej CMS.

Najnowszy mural Tytusa Brzozowskiego znajduje się w wysokościowcu Varso Tower w słynnej kancelarii CMS między kondygnacjami 39 i 43.

Mierzący 20 m wysokości mural powstał przy wielkim przeszkleniu prezentującym panoramę Warszawy. Głównym pomysłem na wystrój całego biura były odniesienia do warszawskiego modernizmu co skłoniło artystę do namalowania ikon moderny z dziewięciu dzielnic stolicy. Wyjątek stanowi słynny Okrąglak z Poznania.

Flagowa inwestycja firmy HB Reavis - Varso Tower - odmieniła fragment centrum Warszawy. Zaprojektowany przez pracownię Foster + Partners wieżowiec o pow. 70 tys. mkw. to najwyższy budynek w Unii Europejskiej pod względem wysokości architektonicznej. Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2022 r.