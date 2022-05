U dentysty w klimacie loftowej kawiarni. Tym razem Medicover Stomatologia zaskoczył w Fabryce Norblina

Medicover Stomatologia wybiera coraz ciekawsze przestrzenie lifestylowe w Warszawie dla swoich centrów dentystycznych. Po m.in. Koneserze, Placu Konstytucji i biurowcu Spark, najnowsza lokalizacja sieci właśnie została otwarta w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli. Powstała przestrzeń łączy w sobie klimat loftowej kawiarni z nowoczesnym wnętrzem medycznym.

REKLAMA

Medicover Stomatologia chce, aby regularne wizyty stały się częścią nowoczesnego stylu życia. Dlatego coraz częściej stawia na otwarcia centrów dentystycznych w zaskakujących miejscach, kojarzących się z modą, rozrywką czy czasem wolnym.

chce, aby regularne wizyty stały się częścią nowoczesnego stylu życia. Dlatego coraz częściej stawia na otwarcia centrów dentystycznych w zaskakujących miejscach, kojarzących się z modą, rozrywką czy czasem wolnym. Najlepszym tego przykładem jest najnowsza inwestycja. Sieć zadebiutowała w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli.

na warszawskiej Woli. Jak zwykle wyróżnikiem jest unikalny design.

Medicover Stomatologia w Fabryce Norblina ma ponad 600 m kw. i 12 gabinetów centrum dentystyczne otwarte zostało w nowym koncepcie marki – tzw. „Rytuale Uśmiechu”.

Przełamać stereotypowy wizerunek dentysty

To pionierski format, który łączy w sobie unikalny design – tu nawiązujący do przemysłowej historii Fabryki Norblina, z wysokim standardem opieki i holistycznym podejściem do leczenia. Celem takich miejsc, których w całej Polsce jest już 11, a w samej Warszawie 5, jest przełamanie stereotypowego wizerunku dentysty.

– Przez lata wizytę u dentysty postrzegano jako coś stresującego, a nawet budzącego lęk, co wiązało się m.in. ze typowo medycznym klimatem przestrzeni, w których leczono. My to zmieniamy, nie tylko poprzez odważne i odstresowujące wnętrza naszych centrów, nowoczesne podejście do leczenia, ale także poprzez wyjątkowe, kojarzące się z relaksem miejsca, w których lokujemy nasze gabinety – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Wybór Fabryki Norblina nie jest przypadkowy. – Otwieramy centrum w środku tętniącej życiem przestrzeni, która definiuje nowoczesny, wielkomiejski i aspiracyjny styl życia. Jednocześnie pokazując, że świadome dbanie o zdrowie jamy ustnej może być jego nieodzowną częścią – zaznacza przedstawicielka sieci.

Na zupełnie nowe tory

– Takie podejście wprowadza stomatologię na zupełnie nowe tory. Co więcej, wybierając lokalizację w Fabryce Norblina, zwracamy uwagę na to, że wizytę u dentysty zawsze można połączyć z dodatkową przyjemnością np. wypadem do kina, zakupami czy spotkaniem ze znajomymi na kawie, a tym samym zrelaksować się po wizycie – mówi.

Zwłaszcza, że w sąsiedztwie można znaleźć wiele „niestomatologicznych” atrakcji, w tym m.in. kameralne kino Kinogram, trzypoziomowy bar The Piano Bar, galerię Flow Art House czy Art Box Experience, a także Muzeum Fabryki Norblina i BioBazar.

Relaks ma zapewnić także samo centrum. Zaprojektowana przez warszawską pracownię Piotrowscy Design przestrzeń mocno nawiązuje zarówno do kawiarnianego klimatu, co jest znakiem rozpoznawczym „Rytuału Uśmiechu”, jak również do przestrzeni samej Fabryki Norblina. Nie brakuje tu bowiem elementów korespondujących z historią.

Podkreślają je m.in. liczne poprzemysłowe zapożyczenia, jakie zastosowano w wykończeniu wnętrz. Przykładem jest rdzewiona blacha w tle poczekalni czy metalowe elementy dekoracyjne. O tym, że inspiracji szukano w kawiarniach przypomina natomiast aranżacja poczekalni, która wypełniają fotele w stylu vintage, stoliki kawowe, biblioteczka z książkami z odzysku czy stoisko kawowe zaaranżowane na starej poprzemysłowej prasie.

– Nowe centrum to połączenie naszej odważnej wizji rozwoju z wizją, jaką mieli twórcy Fabryki Norblina. Stworzona przestrzeń idealnie wpisuje się w charakter miejsca i dopełnia je, zwłaszcza pod kątem oferty. Tym samym stworzyliśmy kolejne miejsce w Warszawie, które warto znać i odwiedzić – mówi Wioletta Januszczyk.

Ale przestrzeń i atrakcyjne otoczenie, to nie jedyne, czym zaskakuje centrum w Fabryce Norblina. Nowa lokalizacja sieci specjalizuje się w kompleksowych metamorfozach uśmiechu. Pomóc ma w tym najnowocześniejsza technologia, jaką Medicover sprowadził do Fabryki Norblina, a także interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Ten ostatni składa się z ekspertów z aż 11 dziedzin dentystyki. Pacjenci mogą tutaj umówić się m.in. do implantologa, ortodonty, chirurga, endodonty, protetyka, periodontologa, a także do fizjoterapeuty stomatologicznego. Ponadto przyjmuje tu stomatolog dziecięcy. Dostępne są także liczne zabiegi medycyny estetycznej.

– Centrum zostało tak stworzone, aby pod jednym dachem z pomocą dentystów różnych specjalizacji pacjent mógł poddać się kompleksowemu leczeniu, w tym m.in. rekonstrukcji uśmiechu, korekcie estetycznej czy pełnej metamorfozie. Pomaga w tym doświadczony zespół lekarski, ale także szeroki wachlarz usług, jaki centrum zapewnia swoim pacjentom – mówi lek. dent. Michał Poulakowski, stomatolog estetyczny z Medicover Stomatologia Fabryka Norblina w Warszawie.

Oprócz kompleksowości leczenia, centrum cechuje także obecność najnowszych technologii, które zwiększają komfort leczenia i wizyty. Pacjenci mogą tutaj znieczulać się przy pomocy komputera, a zamiast tradycyjnych wycisków pobierane są im skany 3D, które online od razu trafiają do pracowni protetycznej zlokalizowanej w Centrum Praskim Koneser.

Standardem centrum jest także leczenie pod mikroskopem. Na miejscu działa również nowoczesna pracownia diagnostyczna oraz „photo room”, w którym m.in. projektowane są metamorfozy uzębienia. Cała lokalizacja dostosowana jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowe centrum zlokalizowane jest przy ul. Żelaznej 51/53, na terenie kompleksu Fabryki Norblina. Wraz z nowym otwarciem w Fabryce Norblina, sieć Medicover Stomatologia dysponuje już aż 69 centrami dentystycznymi w całej Polsce. Kolejne mają być otwarte jeszcze w tym roku.