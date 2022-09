U tego dentysty dzieci mogą wspinać się na ścianę i zrelaksować w… mini-przedszkolu

A gdyby tak u dentysty ustawić ścianę wspinaczkową i tor przeszkód, a nawet otworzyć mini-przedszkole? We współpracy z psychologami, Medicover Stomatologia rozwija w Warszawie pionierską w Polsce, bezstresową przestrzeń, która ma pomóc oswoić powszechny wciąż wśród dzieci lęk przed leczeniem zębów.

Gabinety dentystyczne dla dzieci zaczynają przypominać centra rozrywki.

Stomatolodzy w Polsce coraz częściej tworzą miejsca, które mają zapewnić małym pacjentom komfort emocjonalny.

W tych działaniach Medicover Stomatologia idzie o krok dalej.

Przy udziale architektów, speców od nowych technologii, ale także psychologów i pedagogów, sieć Medicover Stomatologia rozwija w Warszawie innowacyjną w Polsce przestrzeń, która ma z wizyty u dentysty uczynić przygodę, pozwalając dziecku nie tylko zapomnieć, że właśnie trafiło na wizytę u stomatologa, ale także kolekcjonować pozytywne doświadczenia.

Zamiast tworzyć zwykłą poczekalnię, stworzyliśmy modelowy kids play. Całą przestrzeń, w której dzieci czekają na wizytę, zamieniliśmy w wielką, angażującą i interaktywną strefę rozrywki, integracji i wyzwań, wypełnioną m.in. ekranami dotykowymi z grami zręcznościowymi czy atrakcjami zachęcającymi do ruchu – mówi psycholog Luiza Stańczyk z Medicover Stomatologia Rzeczpospolitej w Warszawie.

– Cel tego zabiegu był prosty: chcemy, aby dzieci przed wizytą nie skupiały uwagi na tym, co za chwile się ma wydarzyć, nie budowały w sobie napięcia, a koncentrowały się na edu-zabawie, odkrywaniu, poznawaniu, tak jak ma to miejsce np. w przedszkolu czy w domu. Pozwala im to zrelaksować się przed wejściem do gabinetu i przed zabiegiem, ale także pozytywniej nastraja do całego leczenia, w tym do kolejnych wizyt – dodaje.

Pomagają w tym m.in. ekrany multimedialne w kształcie żyrafy i słonia. Na każdym z nich wgrano specjalnie zaprojektowane dla dzieci gry rozwijające wyobraźnię, koncentrację, logiczne myślenie, ale także precyzję. Gry spełniają także funkcję edukacyjną, są też ważnym „destresorem”, który skupia uwagę dziecka na angażującej jego myśli i ręce zabawie.

Taką samą rolę pełni grywalizacja. Centrum Medicover Stomatologia jest dziś jedynym w Polsce, które ją realizuje… u dentysty. Zanim dziecko trafi na fotel, wspólnie z animatorem ma możliwość rozwiązania szeregu tajemnic i zagadek. Poznając je zdobywa nagrody. Taka forma rozrywki ma pomóc w relaksie dziecka, ale także doprowadzić je do gabinetu, który jest jednym z elementów zabawy.

To jednak nie jedyna innowacja. Jak przystało na kids play, w poczekalni można znaleźć m.in. ścianę wspinaczkową, tor przeszkód, kładki, bujaki, a także liczne przeszkody do pokonania. Jest też przestrzeń dla dzieci, które wolą spokojniejszą zabawę. Można w niej znaleźć książki dla najmłodszych, bajki i kolorowanki, a także wygodny kącik do drzemki.

Cała przestrzeń zaprojektowana została w taki sposób, aby odpowiadać różnym potrzebom dzieci, ale także różnym temperamentom. Destresory znajdą tutaj dla siebie zarówno dzieci lubiące skupić uwagę na jednej czynności, jak również bardzo aktywne, lubiące ruch. Tym samym dziecko może samo wybrać taką zabawę, która mu pasuje. Bez względu jednak na jej formę, tworzymy wokół wizyty u dentysty pozytywne skojarzenia – dodaje Luiza Stańczyk.

Zabawy i… mini-przedszkole u dentysty

W tym zresztą pomaga nie tylko poczekalnia, ale także sam gabinet. Już przed wejściem do niego dziecko może zakręcić specjalnym kołem i samo wybrać kolor wypełnienia, mając wpływ na swoje leczenie. Również technologicznie gabinet przystosowany jest do bezstresowego leczenia.

Najmłodsi zamiast strzykawką, mogą być tutaj znieczulani przy pomocy komputerowego znieczulenia Wand, które łagodnie podaje płyn, w dodatku bez użycia tradycyjnej strzykawki, której dzieci się często boją. Najmłodsi z silnym lękiem mogą natomiast skorzystać z sedacji, czyli znieczulenia gazem rozweselającym, który wprowadza w stan rozluźnienia.

W tym pomagają także ekrany TV zawieszone nad fotelami stomatologicznymi, na których wyświetlane są popularne animacje. Tak samo jak muzyka, której dziecko może posłuchać w czasie zabiegu, a która zagłusza m.in. pracę wierteł. Po zabiegu dziecko ma z kolei możliwość wyciągnięcia ze specjalnych kufrów prezentu za bycie dzielnym.

Centrum mające na uwadze zdrowie psychiczne dziecka, nie może obejść się też bez psychologa. Ten obecny jest tu stale, pomagając dzieciom i rodzicom w przygotowaniu się do wizyty, zwłaszcza jeśli stres dziecka jest silny. Z kolei dostępna na miejscu animatorka wspólnie z higienistkami regularnie organizuje warsztaty edukacyjne dla najmłodszych z przedszkoli i szkół podstawowych.

Jest też rozwiązanie dla zabieganych rodziców, którzy nie mają z kim zostawić pociech. Ci w trakcie swojego leczenia mogą oddać dziecko pod opiekę działającego w centrum mini-przedszkola. Pod okiem profesjonalnej opiekunki dziecko w tym czasie będzie mogło wziąć udział w grach z kreatywnego myślenia czy warsztatach plastycznych. – To zupełne nowe podejście zarówno do wizyt dzieci u dentysty, jaki w ogóle obecności najmłodszych w gabinecie – mówi.

– Dzięki stworzonej przestrzeni dzieci mogą oswoić się z wizytą u dentysty na wiele sposobów. Pomaga w tym kids play, grywalizacja, warsztaty, ale także mini-przedszkole, do którego dziecko może trafić niezależnie od planowanej dla niego wizyty. Takie niezobowiązujące zaznajamianie się z gabinetem oswaja, pokazuje pozytywne strony dentysty, a także to, że nie każda wizyta musi wiązać się z leczeniem. To ważne w przygotowaniu do profilaktyki – lek. dent. Joanna Góra, pedodontka z Medicover Stomatologia Rzeczpospolitej w Warszawie.

Jak bardzo jest to istotne pokazują badania pracowni Zymetria dla Medicover. Już niemal 40% dzieci w wieku od 0 do 2 lat ma problemy z zębami. W grupie 6-9 lat aż 88%. Do 18 roku życia 3 na 4 dzieci doświadcza bólu spowodowanego chociażby próchnicą Niestety wciąż niespełna połowa najmłodszych korzysta z przeglądów profilaktycznych.

– Podejście do leczenia dzieci ewoluuje. Zmienia się technologia, jaką wykorzystują dentyści, ale także podejście do wizyty, wszystko po to, aby kolejne pokolenia były wolne od traumy stomatologicznej. Komfortowa i przyjazna dziecku przestrzeń to dziś obok podejścia lekarza i cen jeden z najważniejszych aspektów wizyty, który w badaniach Zymetrii wskazują sami rodzice – dodaje lek. dent. Joanna Góra.