Uchylamy rąbka tajemnicy. Oto wnętrze nowego hotelu Focus w Bydgoszczy

Inwestorzy z sieci Focus Hotels wpadli na pomysł, aby dawny biurowiec przy ul. Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy zmienić w designerski hotel. Przebudowa nabrało ostatnio rozpędu. Wiemy też, jak będzie wyglądało wnętrze nowego hotelu. Architekci odeszli od dotychczasowych standardów hotelowych marki Focus. - Stworzyliśmy wnętrze jedyne w swoim rodzaju: odważne, nowoczesne oraz przyjazne dla gości hotelowych - podkreśla Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel Pik Studio.

REKLAMA

Warszawska pracownia Pik Studio ma na koncie kilka ciekawych hotelowych wnętrz, tym razem opracowała projekt dla nowego hotelu marki Focus w Bydgoszczy. Czym nas zaskoczy wnętrze? - Inspiracją dla nas była idea marki Citizen M hotels, która stawia na design oraz łatwy dostęp do hotelu. To hotele, gdzie nie ma recepcji hotelowej, klient może się "zabukować" oraz dostać kartę dostępu mając ze sobą jedynie komórkę, nie stojąc przy tym w kolejce do lady recepcyjnej - opowiada Paweł Pałkus, architekt i współwłaściciel Pik Studio. Jak to wypadnie w bydgoskim hotelu Focus? - Począwszy od parteru, zaprojektowaliśmy wejście do obiektu połączone z lobby oraz barem i kawiarnią hotelu - wyjaśni architekt.

Trudności przekuć w atut

Wyzwaniem dla architektów była adaptacja starej architektury budynku biurowego. - Musieliśmy poradzić sobie z instalacjami wentylacyjnymi oraz klimatyzacyjnymi, które schowaliśmy w podwieszanym suficie tylko w części baru, co dało nam uzyskać jak najwyższy poziom części lobby. Postawiliśmy na odkrycie pierwotnego sufitu i nadanie mu własnego charakteru. Przecierany tynk imitujący beton architektoniczny pozwolił nam na stworzenie rysunku sufitu, który postanowiliśmy przenieść na ścianę i wkomponować logo Focusa - opowiada Paweł Pałkus.

Beton, palony dęb i malachit

Kolorystyka całości wnętrza nowego hotelu Focus to szary beton, podłoga beże przechodzące w szarości, zaś czarny jest kontrastem. Architekci uznali, że drewno w postaci palonego dębu ociepli wnętrze. - Szukaliśmy koloru wiodącego, który mógłby się pojawiać w dalszej części obiektu. Inspirację znaleźliśmy w kolorze kamienia naturalnego i tak powstał kolor malachitowy w postaci welurowej tapicerki - zdradza architekt.

Nowy hotel Focus w Bydgoszczy będzie miał ok. 90 pokoi. Pracownia Pik Studio postawiła na funkcjonalizm i minimalizm pokoi. Kolorystyka oraz pattern stworzony w recepcji na suficie, architekci zmodyfikowali i przenieśli na wykładzinę. - W pokoju nie chcieliśmy typowego oświetlenia sufitowego. Namówiliśmy inwestora na grę światłem w postaci ledów na suficie i wezgłowiu łóżka. Ważne, aby gość hotelowy mógł też regulować światło przy użyciu swojej komórki bądź panelu sterującego - zaznacza Paweł Pałkus. W każdym pokoju na ścianie z wezgłowiem łóżka chcieliśmy przedstawić unikatowy rysunek panoramy Bydgoszczy projektowany przez artystkę Agnieszkę Pakułę - dodaje.

Jaki pomysł mieli architekci na hotelowe korytarze? - Chcieliśmy odejść od standardów i doszliśmy do wniosku, że gra świateł stworzy tu przyjemną atmosferę. Zrezygnowaliśmy z białego sufitu. Ciekawym rozwiązaniem są czarne szprosy , które skracają nam optycznie korytarze, a zarazem tworzą odbojniki dla wózków hotelowych - opowiada Paweł Pałkus.

Poza częścią sypialnianą w hotelu znajdzie się również powierzchnia konferencyjna, restauracja oraz SPA w podziemiach budynku. Co ważne, architekci projektując Hotel Focus postawili na polskich producentów zarówno mebli, jak i oświetlenia.