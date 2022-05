Ukochany trening gwiazd Hollywood zawita na warszawską Wolę. Klub fitness Super Me zaprojektowało PIK Studio

Ukochany trening gwiazd Hollywood już wkrótce będzie można lepiej poznać na warszawskiej Woli. W biurowcu Spark otworzy się Super Me. To pierwszy w Polsce klub fitness wykorzystujący unikalną metodę treningową Lagree. Jakie będzie wnętrze? - Inwestorowi zależało na prostej formie i minimalizmie. Kierunek został określony jako klimaty loftowe - opowiada Paweł Pałkus, architekt z PIK Studio.

Super Me jest pierwszym w Polsce klubem fitness wykorzystującym unikalną metodę treningową Lagree, która jest oparta o przełomowy i opatentowany wynalazek: maszynę Megaformer.

W tym treningu rozkochały się gwiazdy Hollywodu.

Klub Super Me wybrał na lokalizację warszawski biurowiec Spark.

Pracownia PIK Studio stworzyła projekt klubu fitness.

- Inwestorowi zależało na prostej formie i minimalizmie. Kierunek został określony jako klimaty loftowe. Pracę zaczęliśmy od ustalenia układu funkcjonalnego. Na wejściu do budynku zaprojektowaliśmy foyer wraz z recepcją. Dalej mamy przejście do części mokrej czyli szatnie, natryski i wc oraz wejście główne do sali ćwiczeń za ladą recepcyjną. Przy wejściu do recepcji mamy także zaprojektowane pomieszczenie biurowe dla personelu klubu - opowiada Paweł Pałkus, architekt, PIK Studio.

Wysoki na 5 metrów

W związku z tym, że lokal jest na parterze oraz w budynku biurowym, przyziemia są bardzo wysokie na około 5 metrów a przy suficie mamy mnóstwo instalacji. Jak sobie poradzili z tym fantem architekcie? Zaproponowali, aby ścianki działowe były niższe i niezabudowane do sufitu. I tak powstał pomysł żeby ścianę główną zbudować z cegły klinkierowej i układać ją inaczej jak zwykle jesteśmy do tego przyzwyczajeni: czyli na tak zwane wiązanie płytkowe.

- W całej części recepcji na suficie zastosowaliśmy sześciany akustyczne, w części z nich mamy pochowane także oświetlenie. Poza tym zaprojektowaliśmy dużą ladę recepcyjną z antracytowych lameli z dębowym blatem. Tutaj klienci po treningu będą mogli napić się świeżo wyciskanych soków - opowiada architekt.

Królestwo kobiet

Część szatni to królestwo kobiet. - Tutaj zaprojektowaliśmy dużą podświetlaną toaletkę z onyksu, dobrze doświetloną i wyposażoną w lustro, gdzie po treningu klientki mogą zadbać o swój wizerunek zewnętrzny. Podłoga to płytki Tubądzina, nasza ulubiona seria Grand Cave - nadmienia Pałkus.

W części treningowej zlokalizowano tradycyjnie przestrzeń do ćwiczeń. Jest to miejsce, gdzie głównym motywem jest zieleń. - Ściana, która dzieli sale ćwiczeń od recepcji pokryliśmy całą w zieleni. Dodatkowo od wysokości 40cm do 250cm po długości zaprojektowaliśmy lustra. W lustrach osoby ćwiczące mogą kontrolować swoją sylwetkę oraz sprawdzić czy nie robią błędów podczas ćwiczeń - zaznacza.

Cały sufit jest pokryty panelami akustycznymi w kształcie nieregularnych owali.

Podłoga w sali fitness to odejście od zwykłego parkietu. - Zaprojektowaliśmy panele dębowe w specjalnym wzorze. Każdy panel wielkości 100x100cm. Zaproponowaliśmy dębowy lekko barwiony na orzech - opowiada.

Całość wnętrza utrzymana jest w kolorach betonu, grafitu, oraz koloru cegły i drewna w kolorze orzecha.