Ulga dla karku. Meble z zagłówkami

Wysuwane siedziska, bar ze schowkiem, ruchome zagłówki. Od sof oczekujemy coraz więcej, bo wymagający tryb życia zachęca do poszukania rozwiązań zwiększających komfort wypoczynku. Współczesne propozycje mebli z zagłówkami, to nie tylko ciekawy design, ale przede wszystkim ulga dla karku i kręgosłupa. Przyglądamy się wszystkim możliwym wariantom. Okazuje się, że jest ich co najmniej kilka.

Klasyczne oparcia mebli wypoczynkowych kończą się zazwyczaj na linii barków, dlatego coraz częściej Polacy wybierają narożnik, czy sofę w wersji ze specjalnie wyprofilowanym zagłówkiem. Polscy producenci mebli oferują całą gamę możliwości: wersje wysokie i niskie, miękkie i bardziej twarde; wykończone na wiele różnych sposobów, co wpływa zarówno na ogólny design mebla, jak też na odczuwanie komfortu podczas wypoczynku.

Relaks w wersji de luxe

W oparciach z zagłówkami regulowanymi, kąt nachylenia zmieniamy stopniowo i dopasowujemy go do momentu uzyskania optymalnego komfortu. W meblach np. polskiego producenta Gala Collezione tego typu zagłówki montowane są na meblach na stałe. W przeciwieństwie do zagłówków mobilnych, nie można ich przenosić, ale są już w standardzie montowane na wszystkich oparciach sofy lub narożnika. Takie rozwiązanie sprawia, że jednocześnie na tym samym meblu mogą wypoczywać osoby różniące się nie tylko wzrostem, ale także preferencjami co do ulubionej pozycji ciała oraz czynności, którą na narożniku z zagłówkami wykonują.

Zagłówki mobilne

Występują najczęściej jako element dodatkowy, na który można, ale nie trzeba się decydować podczas kupowania mebla. Opcjonalne zagłówki mają charakterystyczny kształt wydłużonego walca lub poduszeczki. Można je zainstalować na dowolnym oparciu mebla i w zależności od potrzeby przenosić. Tego typu zagłówki, po zamontowaniu na oparciu są ustawione w jednej, niezmiennej pozycji i nie można regulować kąta ich nachylenia.

Zagłówki montowane na stałe

To najprostsza i najbardziej klasyczna wersja podparcia dla szyi. Zanim kupisz nową sofę, narożnik lub zestaw modułowy usiądź na niej i sprawdź, czy kształt oparcia, jego wykończenie i wyprofilowanie zapewni Ci wygodny wypoczynek i stabilne wsparcie dla kręgosłupa, karku i głowy.