Unikalne koncepty handlowe na celowniku Atrium Reduty

Trwa repozycjonowanie warszawskiego centrum handlowego Atrium Reduta. W planach obiektu jest sukcesywne wprowadzanie do portfolio kolejnych unikalnych marek i konceptów.

REKLAMA

Atrium Reduta stawia na nowe koncepty aranżacyjne wielu przestrzeni wewnętrznych.

W planach jest otwarcie m.in. nowego food courtu, strefy rozrywkowej dla rodzin oraz sali zabaw.

Rok 2021 upływa w Atrium Reduta po znakiem zmian. Trwa proces przebudowy obiektu i odświeżania części wspólnych. Efektem prac będzie nowa przestrzeń restauracyjna Przystanek Smaku zlokalizowana na poziomie +1 oraz sąsiadująca z nią strefa zabaw dla dzieci. W drugim etapie centrum udostępni klientom nowatorską wielofunkcyjną przestrzeń rozrywkową dla rodzin – Strefę WOW. Autorem projektu food courtu oraz Strefy WOW jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.

Prace remontowe w food courcie są już na ukończeniu. Instalowane są elementy dekoracyjne i okładzinowe słupów, ścian oraz voidów. Na przełom lipca i sierpnia 2021 zaplanowano montaż placu zabaw do Strefy WOW, której otwarcie nastąpi po wakacjach.

Instagramowe brandy, unikalne koncepty

Zmodernizowany obiekt zaoferuje klientom unikalną ofertę handlowo-rozrywkową. Portfolio Reduty wyróżnią świeże, instagramowe brandy oraz niestandardowe koncepty handlowe wzorem Be Happy Museum, którego otwarcie miało miejsce w lutym br. Ten nowy, wyjątkowy punkt spotkań, kreatywnej rozrywki, inspiracji i niezliczonej ilości zdjęć jest jedynym muzeum tej sieci w Warszawie.

Już wkrótce ofertę dla rodzin z dziećmi wzbogaci Euro Lider Sala Zabaw – kolejny najemca z segmentu rozrywkowego, operator placów zabaw dla dzieci. Na wszystkich młodszych i starszych gości czeka w niej szereg niesamowitych atrakcji. Dzieci będą tu mogły spędzić czas pod opieką rodziców lub animatorów, którzy zaopiekują się maluchami w czasie, gdy ich opiekunowie będą robić zakupy. W strefie można również organizować przyjęcia i uroczystości dla dzieci.

- Już wkrótce Atrium Reduta zyska nową energetyczną przestrzeń – miejsce spotkań, rozrywki i wspólnego jedzenia – w otoczeniu miejskiej, relaksującej scenerii, przepełnionej naturalnym światłem i zielenią. Wraz

z kinem, strefą zabaw dla dzieci, atrakcjami cyfrowymi i nowymi konceptami gastronomicznymi, będzie to fantastyczne miejsce do spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Ochoty, centrum, jak i wszystkich warszawiaków oraz turystów. Naszym celem jest udostępnienie klientom również nowej oferty handlowej, w której dominować będą niestandardowe koncepty i marki znane przede wszystkim z sieci. Trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami, o których mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli powiedzieć znacznie więcej – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor Atrium Reduta.

Nowy projekt aranżacyjny centrum zakłada wzmocnienie jego funkcji społecznej oraz jeszcze większe otwarcie się obiektu na młodego odbiorcę. Zmodernizowana przestrzeń zostanie podzielona na różnorodne strefy funkcjonalne zgodnie z odmiennymi potrzebami gości w zakresie spędzania wolnego czasu. Bogactwo zieleni zapewni spokój i relaks zabieganym i zapracowanym mieszkańcom Warszawy oraz zachęci do pozostania w tej kojącej scenerii na dłużej. Dynamika i różnorodność architektoniczna oraz liczne nawiązania do miejskiego stylu to z kolei ukłon w stronę młodszych odbiorców. Energia tej na nowo zaprojektowanej przestrzeni ma budzić pozytywne emocje i skłaniać do pozostawania w Reducie na dłużej – w ramach codziennych spotkań, rozmów przy kawie czy delektowania się nowymi smakami potraw serwowanych przez jedną z restauracji nowego food courtu.