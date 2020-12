Unikalny koncept Laufen Space w Berlinie. To dzieło słynnego designera Konstantina Grcica

Zaglądamy do wnętrza showroomu i miejsca spotkań, którą szwajcarski producent wyposażenia łazienek, marka Laufen, właśnie otworzyła w Belinie! Za projekt showroomu odpowiedzialny był sam Konstantin Grcic!

Showroom Laufen Space znajduje się w dzielnicy Berlina Charlottenburg. W założeniu miała to być przestrzeń zachęcająca zwiedzających do zabawnych doświadczeń z ceramiką łazienkową i odkrywania, jak współdziałają one z innymi formami twórczej ekspresji. Przestrzeń została stworzona przez projektanta Konstantina Grcica, który od kilku lat współpracuje z Laufenem.

- Przestrzeń Laufen w Berlinie postrzegam jako list z przyszłości. Opowiada on historię, dokumentuje projekty i łączy się z innymi istniejącymi przestrzeniami Laufena, aby stworzyć żywy organizm w cyfrowym świecie. Ale istnieje również więź haptyczna, która łączy każdą z poszczególnych lokalizacji. Showroom zostaje przekształcony w archiwum, laboratorium, studio - i tak dalej - mówi Roger Furrer, dyrektor marketingu, Laufen Bathrooms.

W zachodniej części miasta, w eleganckiej dzielnicy Charlottenburga, rzut kamieniem od Kurfürstendamm, dawnego sklepu z antykami z całym klimatem połowy XIX wieku, stworzono interdyscyplinarną przestrzeń, która łączy pozostałe przestrzenie Laufena na całym świecie, w Wiedniu, Madrycie, Moskwie i Miami.

- DNA przestrzeni Laufen Space w Berlinie składa się zasadniczo z trzech elementów: archiwum, ściany LED - wirtualnego przedłużenia przestrzeni rzeczywistej, rodzaju okna umożliwiającego głębszy wgląd w świat marki oraz obszaru, który można dowolnie konfigurować. Ta wolna przestrzeń inicjuje dialog ze sztuką, architekturą, designem i filmem, a także, w szerszym znaczeniu, z publicznością - mówi Konstantin Grcic, projektant.

Konstantin Grcic twórczo przetransformował ideę staromodnego berlińskiego salonu sprzedaży, instalując ponadwymiarową jednostkę regałów przemysłowych: 12 metrów długości i ponad 3 metry wysokości, która stała się dominującym elementem przestrzeni. Regał służy jako archiwum, w którym zbiory są uszeregowane w całej ich różnorodności, podobnie jak w bibliotece. Ta aranżacja przypomina z jednej strony, że wyroby sanitarne produkowane są w procesie przemysłowym, a z drugiej strony różnorodność poszczególnych elementów ujawnia wrodzoną doskonałość wzornictwa i rzemiosła, wspólną dla wszystkich eksponowanych produktów.

Produkty przechowywane na regale mogą być wkładane i wyjmowane w procesie przypominającym niemal grę. Umywalki i toalety można dowolnie łączyć, zgodnie z dowolną koncepcją projektową, co daje architektom i architektom wnętrz bezprecedensowe możliwości pobierania próbek. Pozwala to na bezpośrednie porównywanie i łączenie kolorów, powierzchni i wzorów.

Drugim elementem przyciągającym uwagę przechodniów patrzących przez ogromne okna wystawowe jest ściana LED o powierzchni sześciu metrów kwadratowych. Ściana ta otwiera kolejną płaszczyznę w przestrzeni, zapraszając spacerowiczów do wejścia do środka. W zależności od konfiguracji, obraz cyfrowy wyczarowuje różne atmosfery i przenosi je aż do ulicy. Z kolei ogromna wolna przestrzeń - trzeci element aranżacji przestrzeni - rozszerza przestrzeń publiczną do wnętrza.

W ten sposób showroom Laufen Space prezentuje nową koncepcję wystawienniczą, w której produkt przeznaczony jako rzeźba znajduje się w centrum, a sama przestrzeń staje się miejscem wydarzeń, rozmów i instalacji wideo.