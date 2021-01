Urok naturalnych materiałów we wnętrzu projektu Finchstudio

To wnętrze powstało wyłącznie z naturalnych materiałów. Parkiety, meble oraz drzwi są drewniane. Złocisty blask wniosły lampy, uchwyty i okucia z mosiądzu. Iga Koperska i Magdalena Kwoczka z pracowni Finchstudio zadbały o właściwe proporcje wpływów tradycji do wymagań nowoczesności, tak by we wrocławskim apartamentowcu zanurzonym w drzewach powstało piękne i komfortowe miejsce do życia.

REKLAMA

- Współpraca od początku przebiegała dobrze. Inwestorzy ufali naszej intuicji, byli otwarci

na nietuzinkowe rozwiązania, pozwolili na wiele szaleństw. Ale też mieli doskonałą świadomość własnych wymagań i potrzeb - opowiada Iga Koperska.

Czego oczekiwali? Przede wszystkim oparcia projektu na naturalnych materiałach. Takich, które są odporne i na upływ czasu, i na zmienność kapryśnych mód, bo pięknie się starzeją. Pod tym względem byli zdecydowani działać zupełnie bezkompromisowo, nie chcieli żadnych imitacji. Stąd we wnętrzu m.in. podłogi z drewna i z kafli cementowych, fornirowane meble, blat kuchenny z płomieniowanego granitu czy wykonane z mosiądzu uchwyty, nóżki meblowe oraz reling przy szafce łazienkowej.

Wyjątkowym elementem projektu są kasetonowe drzwi. Choć zainspirowane stolarką sprzed stu i więcej lat, otrzymały zmodernizowaną formę – bez górnej opaski. Przełożyło się to na wyzwania realizacyjne. Już na etapie prac wyburzeniowych architektki musiały przewidzieć usunięcie nadproży oraz perfekcyjne wyrównanie sufitu. Efekt był jednak wart tych wysiłków.

- Wnętrza wydają się wyższe niż w rzeczywistości, stały się bardziej przestronne. A ponieważ właścicielom mieszkania zależało na zachowaniu naturalnej faktury drewna, skrzydła i ościeżnice zostały pomalowane specjalną farbą Farrow&Ball, opartą na naturalnych składnikach. Dzięki temu ślizgające się po powierzchni światło ukazuje układ słojów - podkreśla Iga Koperska.

Urody drzwi dopełniają proste, choć miękkie w kształtach klamki Oleandro marki Aprile w błyszczącym chromie.

Korzystny układ

Architektki z pracowni Finchstudio lubią przestawiać ściany, ale tu nie było takiej potrzeby. Mieszkanie w stanie deweloperskim od początku miało rzut zbieżny z oczekiwaniami pary inwestorów. Z uwagi na wykonywane zawody, każde z nich musiało otrzymać własny gabinet. W tej roli występują dziś dwie małe sypialnie; jedna zamieniła się w kameralne miejsce do pracy indywidualnej, druga tworzy przestrzeń do kilkuosobowych spotkań. Największa z sypialń, sąsiadująca z dużą łazienką, zachowała pierwotną funkcję. Oryginalny układ pomieszczeń pozostał więc prawie niezmieniony.

Wchodzących do mieszkania wita niewielki, ale bardzo efektownie rozwiązany hol.

- To chyba moje ulubione wnętrze - mówi z uśmiechem Iga Koperska.

Pomiędzy parą drzwi (do sypialni i do małego gabinetu) znalazła się tapicerowana wnęka z siedziskiem, ułatwiającym m.in. zakładanie czy zdejmowanie butów. Pod nim kryje się kuweta dla kota, kłopotliwy pod względem estetyki, a niezbędny element wyposażenia.