Urządzają wnętrza. Tak wygląda ich nowa wzorcownia

Marka „Urządzamy pod klucz” ma nowe biuro w budynku Adgar Wave na Mokotowie. Nowe miejsce ma połączyć funkcję przestrzeni do pracy z misją rozwijania branży wnętrzarskiej poprzez częste spotkania, warsztaty, a także inicjatywy integrujące społeczność partnerów biznesowych marki oraz jej docelowych klientów.

Marka „Urządzamy pod klucz” dołączyła do grona najemców biurowca Adgar Wave.

Nowe biuro ekspertów od aranżacji zajmie 289 mkw przestrzeni na parterze, która obejmuje nową wzorcownię oraz pomieszczenia biurowe na 3 piętrze.

Nowe miejsce połączy funkcję przestrzeni do pracy z miejscem do spotkań i warsztatów.

Adgar Wave to biurowiec usytuowany w samym centrum biznesowej części Mokotowa, u zbiegu ulic Marynarskiej i Rzymowskiego. Charakter budynku, oprócz ergonomicznych wnętrz, podkreśla doskonała ekspozycja oraz zastosowane rozwiązania elewacyjne, które umożliwiają doświetlenie biur naturalnym światłem. Lobby, recepcje budynkowe oraz hole windowe zostały zaprojektowane przez znaną pracownię architektoniczną Medusa Group.

W ostatnich tygodniach Adgar Wave stał się siedzibą dla firmy Decorproject, właściciela marki urzadzamypodklucz.pl, reprezentującej branżę projektowania i wykończenia wnętrz, cenioną przez środowiska architektów oraz mediów wnętrzarskich w naszym kraju.

– Wybór Adgar Wave przez firmę, która na co dzień wyznacza trendy w dziedzinie designu i aranżacji przestrzeni jest dla nas niezwykle satysfakcjonujący. Potwierdza bowiem, że nasze rozwiązania i pomysły na tworzenie przyjaznych miejsc pracy są doceniane również przez ekspertów. Cieszymy się bardzo, że marka Urządzamy pod klucz dołączyła do społeczności Adgar Poland i mamy nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie okazji do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów – mówi Ewelina Nuszczyńska, Leasing and Flexible Workplaces Manager w Adgar Poland.

Budynek, mieszczący się w sercu biznesowego Mokotowa, ceniony jest za nowoczesną funkcjonalność, wysoki standard oraz troskę o środowisko naturalne, potwierdzoną prestiżowym certyfikatem LEED GOLD.

Miejsce do pracy i spotkań

Marka urządzamypodklucz.pl to autorski projekt Anny Sadowskiej-Wójcik, która od ponad 12 lat realizuje misję rozwoju i kreowania trendów w branży wnętrzarskiej. Do tej pory firma urządziła ponad 2000 wnętrz w Warszawie, Krakowie i okolicach tych miast.

– W procesie wyboru miejsca dla naszej warszawskiej siedziby kluczowe było to, by biura, do których będziemy zapraszać klientów korespondowały z naszymi wartościami, poczuciem estetyki oraz twórczym podejściem do zarządzania przestrzenią. Biurowiec, na który postawiliśmy wyróżnia się doskonała lokalizacją i wyśmienitym dojazdem z wielu kierunków miasta i obwodnicy. W Adgar Wave doceniamy również elastyczność w reagowaniu na nasze potrzeby skalowania powierzchni i gotowość zespołu Adgar Poland do realizacji każdego pomysłu, który teraz i w przyszłości pozwoli na optymalną ekspozycję potencjału i proponowanych przez nas rozwiązań – mówi Anna Sadowska Wójcik.

Ponadto, właścicielka firmy zapowiada, że nowe miejsce połączy funkcję przestrzeni do pracy z misją rozwijania branży wnętrzarskiej poprzez częste spotkania, warsztaty, a także inicjatywy integrujące społeczność partnerów biznesowych marki oraz jej docelowych klientów.