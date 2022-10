Urządzamy inkluzywne biuro: nowa kabina akustyczna dla osób z niepełnosprawnościami

Tworzenie inkluzywnych miejsc pracy dostosowanych do potrzeb pracowników to jeden z mocniejszych argumentów, którymi możemy zachęcić ludzi do pracy z biura w systemie hybrydowym. Nowość od Hushoffice została stworzona z myślą o aranżacji dostępnego biura

HushAccess.L to nowa kabina akustyczna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Rozwiązanie pozwala na pracę w ciszy i skupieniu oraz zapewnia prywatność podczas spotkań czy wideokonferencji dla wszystkich pracowników – bez względu na ich ograniczenia ruchowe.

Kabina może pomieścić do 6 osób i oferuje szeroki wybór wykończeń. Jej uniwersalny design wkomponuje się w każdą przestrzeń biurową.

Trend inkluzywności w służbie wszystkim pracownikom

HushAccess.L ma szerszy prześwit drzwi i odpowiednio niski próg, zapewniając swobodne korzystanie z poda przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim; klamkę dostosowaną do łatwiejszego otwierania drzwi; oraz opcjonalny, dostosowany do przestrzeni wewnątrz stolik. Budka zapewnia odpowiednie właściwości akustyczne, gwarantujące ciszę w środku i zachowanie prywatności podczas spotkań.

Kabina akustyczna hushAccess.L – rozwiązanie do biur dla osób z niepełnosprawnościami, fot. mat. Hush Office

– Inkluzywność jest niezmiernie istotna w kontekście projektowania i aranżowania przestrzeni biurowej. Biura, które pozwalają na swobodną pracę i poruszanie się wszystkich pracowników, z uwzględnieniem ich potrzeb, przynoszą benefity wszystkim korzystającym z tej przestrzeni. Dobra komunikacja, atmosfera oraz swoboda w organizowaniu spotkań i miejsc do pracy sprawiają, że efektywność całego teamu wzrasta. To sprawia, że środowisko pracy jest przyjazne dla każdego pracownika, zwłaszcza dla pracowników o szczególnych potrzebach w zakresie użytkowania przestrzeni do pracy i spotkań – zaznacza Mateusz Barczyk, Senior Brand Manager w Hushoffice.

Intuicyjny dostęp do prywatnej przestrzeni

HushAccess.L to idealne miejsce do prywatnych rozmów i dyskusji, spotkań formalnych, pracy wymagającej skupienia czy wideokonferencji i spotkań projektowych. Kabina akustyczna jest wyposażona we wszystkie niezbędne dla użytkownika funkcjonalności, takie jak:

Efektywną wymianę powietrza, dzięki zastosowaniu 12 wentylatorów Możliwość zawieszenia telewizora/monitora na środkowej kolumnie budki Próg o wysokości zaledwie 0,25 cm Moduł elektryczny (2x gniazdko elektryczne, 2x USB typu A, 2x USB typu C, 2x RJ45) Drzwi z szerszym prześwitem i obniżonym progiem, zapewniającym dostęp do poda osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi; z akustycznego szkła laminowanego z klamką z anodowanego aluminium (prześwit drzwi 96 cm) Panele akustyczne pokryte tkaniną na wewnętrznych ścianach budki Opcjonalny ergonomiczny stolik

Z korzyścią dla pracodawcy

Tworzenie miejsc pracy dostosowanych do potrzeb pracowników to jeden z mocniejszych argumentów, którymi możemy zachęcić ludzi do pracy z biura w systemie hybrydowym, a jednocześnie dać im gwarancję, że przestrzeń biurowa zapewni pełen komfort i skuteczność podczas wykonywania zadań.

Według badania Adobe „Adobe Accessibility Study” z 2021 roku, 77% ankietowanych z niepełnosprawnościami stwierdziło, że ich organizacja wykonała lepszą pracę, wspierając ich od początku pandemii. Co więcej, 70% badanych z tej grupy wskazuje, że nadal potrzebne są szkolenia w miejscu pracy z zakresu wdrażania inkluzywności dla wszystkich pracowników, jednak czują, że ich organizacja zapewnia odpowiednie szkolenie w zakresie edukacji dotyczącej etykiety osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 15% światowej populacji. To duża społeczność, a ¾ ankietowanych twierdzi też, że korzyści z dostępności i inkluzywności są decydującym czynnikiem przy ocenie możliwości zatrudnienia. Okazało się to szczególnie prawdziwe w przypadku millenialsów, przy czym 80% twierdzi, że te korzyści są kluczowym punktem decyzji[1].

Inkluzywnosć to nie tylko trend, ale realna potrzeba dużej części pracowników biurowych. HushAcces.L to odpowiedź na tę potrzebę. W świecie hybrydowym biuro to również miejsce socjalizacji, w którym możemy zarówno realizować swoje zawodowe, jak i społeczne potrzeby.

Według raportu JLL „Shaping the future of work: Four foundational truths”, aż 73% badanych deklaruje chęć powrotu do biura, w którym będą mogli realizować kontakty społeczne. Zapewnienie w biurze przestrzeni, które spełnią te potrzeby, dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich ograniczeń, jest również niezmiernie istotne.

Odnosząc się ponownie do badania Adobe, wśród populacji ogólnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, 84% uważa, że ich współpracownicy skorzystaliby na dostępności miejsca pracy. HushAccess.L został zaprojektowany z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi, jednak korzyść z posiadania tych kabin w biurze odczują wszyscy – zarówno pracownicy, jak i pracodawca.

[1] https://blog.adobe.com/en/publish/2021/12/09/adobe-study-shows-employers-making-progress-supporting-employees-with-disabilities