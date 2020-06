USA - rynek ogromnych szans dla polskiego meblarstwa

USA to największy rynek meblarski na świecie i czołowy importer mebli. Produkty trafiają tam głównie z Chin, jednak napięte w ostatnim czasie relacje pomiędzy obydwoma krajami przekładają się na wzrost znaczenia innych szlaków handlowych. Tu zaś otwierają się nowe możliwości dla Polski – drugiego eksportera mebli na świecie, który ma szansę podbić rynek amerykański. Ważnym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, czyli wspólny udział polskich producentów mebli w ważnych targach za oceanem.

O potencjalne rynku amerykańskiego najlepiej świadczą liczby. Zgodnie z danymi US Census Bureau w latach 1992-2017 wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz wzrosła o ponad 125,3 proc. (z 52,2 mld dolarów do 117,6 mld dolarów). Szacuje się, że w 2018 r. przekroczyła poziom 120 mld dolarów, a więc jest najwyższa w historii. Według U.S. Department of Commerce wydatki Amerykanów na meble i inne produkty wnętrzarskie w 2019 r. wzrosły o 2,8 proc. (rok do roku), a w przedziale czasowym 2019-2024 prognozuje się wzrosty na poziomie ok. 20 proc.

Udział Stanów Zjednoczonych w rynku globalnym również jest znaczny, ponadto to główny importer mebli i artykułów dla domu. Jak czytamy w raporcie PKO Bank Polski „Branża meblarska. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie” (luty 2019), w 2017 r. import amerykański stanowił aż 28,8 proc. importu globalnego. A z jakich krajów Amerykanie sprowadzają produkty? W 2018 r. 55 proc. importu pochodziło z Chin, 17 proc. z Wietnamu, po 5 proc. z Kanady i Meksyku, a 3 proc. z Włoch. Polska w tym zestawieniu plasowała się na pozycji 9., czyli w pierwszej dziesiątce. W stosunku do 2017 r. wzrost wartości importu z Polski wyniósł 7 proc., a np. z Włoch – 11 proc. Może to świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rynkami europejskimi (dane: U.S. Customs Service, U.S. Census Bureau, U.S. International Trade Commission).

Ważnym aspektem w wymianie handlowej są również trudne obecnie relacje pomiędzy USA a Chinami. Przekłada się to zresztą na liczby: import z Chin w 2019 r. spadł o 18,5% rok do roku. Jednocześnie zaobserwowane duże wzrosty w przypadku innych krajów, choć wciąż widać dominację krajów azjatyckich (dane: USITC, Mann, Armistead & Epperson Sept. Funishing Digest). Wszystko to otwiera jednak szansę dla innych rynków, w tym polskiego. – Dla sprzedawców w USA Polska stanowi znaczące, potencjalnie główne źródło zaopatrzenia. Od połowy lat 70. amerykańscy nabywcy mocno interesują się Azją, z której importowane są meble w dobrych cenach ze względu na niskie koszty pracy. Jednak wraz z dzisiejszą sytuacją geopolityczną na świecie krajobraz się zmienił. Polski rynek ma natomiast silne atuty, jakimi są styl mebli, cena, materiały, logistyka, obsługa dostaw i wartości, których szukają amerykańscy nabywcy. Tak więc czas jest sprzyjający. Amerykanie mają szansę zyskać źródło mebli, na którym mogą polegać – powiedział Jeff Holmes, amerykański specjalista w obszarze międzynarodowego rynku meblowego.