Vistula wybiera zmianę. Nowy salon i kolekcja

Vistula, największa marka z portfolio odzieżowego Grupy VRG, wchodzi w sezon jesień-zima ze zmienionym podejściem do komercjalizacji kolekcji i salonem w nowym koncepcie, tym razem w CH Arkadia.

Oferta marki nie pojawi się w sklepach w tym samym czasie, a będzie podzielona na pięć rozdziałów, wprowadzanych do salonów i kanału online stopniowo – tak, aby poszczególne elementy były jak najlepiej dopasowane do potrzeb klientów w danym momencie sezonu. Zmiana ta jest elementem strategicznej ewolucji marki - i szerzej segmentu odzieżowego Grupy VRG - której celem jest wzrost biznesu spółki w tym obszarze.

Pierwszym sygnałem zmiany struktury sezonu w marce Vistula było wprowadzenie już w lipcu po raz pierwszy kolekcji trans-seasonal – rozpoczynającej sezon jesienno-zimowy, ale dopasowanej asortymentem i kolorystyką do późnego lata. Łącznie kolekcję jesień – zima w Vistula stworzy w tym roku 7 kapsuł męskich i 5 kapsuł kobiecych.

- Vistula jest obecnie jako marka w bardzo ciekawym momencie. Z jednej strony nieustająco zmieniamy się od strony designu. Kolekcja na sezon jesień-zima odzwierciedla najnowsze trendy w modzie formalnej i eleganckim casual. Nasi klienci znajdą w salonach Vistula to, co tworzy DNA marki - czyli ponadczasowe klasyki, zaprojektowane i odszyte w nowoczesnym wydaniu. Jednocześnie będziemy proponować stopniowo elementy asortymentu, pozwalające wraz z kolejnymi odsłonami budować nowe, czasem nieoczywiste zestawienia. Tym samym zmieniamy nasze podejście do struktury sezonu - tak, aby w każdym momencie nadchodzącego półrocza być dopasowanym z ofertą do aktualnej potrzeby konsumentów - podkreśla Marta Fryzowska, wiceprezeska grupy VRG, odpowiedzialna za segment odzieżowy.

– Jesteśmy też bardzo podekscytowani współpracą z Reprezentacją Polski w piłce nożnej, dla której Vistula – oficjalny partner Polskiego Związku Piłki Nożnej, przygotuje formalny strój na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Klienci mogą w okresie październik - listopad spodziewać się w naszych sklepach specjalnej oferty związanej z tym świętem sportu – dodaje Fryzowska.

Salon Vistula w nowym koncepcie

Ewolucja marki Vistula to w tym roku obok zmian w podejściu do kolekcji również zmiany w sieci, w tym premiery salonów modernizowanych lub otwieranych w nowym koncepcie. Najnowszy ruszył w ostatni piątek sierpnia w warszawskiej Westfield Arkadia. Kolekcja marki jest tu dostępna na powierzchni 235 mkw . Nowy koncept odróżnia od wcześniej otwieranych sklepów zmieniony sposób ekspozycji (asortyment prezentowany na jednym poziomie, na wysokości wzroku klienta) oraz przestrzenie wydzielone na kolekcję damską i akcesoria. Analogiczny salon marka ma już w CH Silesia.

Odwiedzających CH Arkadia klientów nowy salon Vistula powita witryną, w której dominuje wielkogabarytowy ekran, fot. mat. prasowe

Nowy koncept nastawiony jest na prezentację nie pojedynczych produktów z oferty, ale całych sylwetek. Klienci mogą zdecydować się na proponowane w ramach ekspozycji stylizacje, lub komponować własne – samodzielnie, lub przy wsparciu naszej obsługi. Poszczególne funkcje i „nawigację” po sklepie zaplanowaliśmy tak, aby maksymalnie ułatwić decyzje zakupowe – podkreśla Marta Fryzowska.

Odwiedzających CH Arkadia klientów nowy salon Vistula powita witryną, w której dominuje wielkogabarytowy ekran. Służy on ekspozycji materiałów kampanii, wspierających aktualną odsłoną oferty marki. Warto zaznaczyć, że projektanci salonu korzystali z elementów wykończenia, pochodzących z firm przestrzegających norm zrównoważonego rozwoju i mogących wylegitymować się potwierdzającymi to certyfikatami. Szczególną uwagę przyłożono m.in. do energooszczędnego oświetlenia.