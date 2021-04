Volkswagen Financial Services z unikalnym biurem. Zaglądamy do środka!

Biuro Volkswagen Financial Services zyskało fit-out, którego wykonawcą jest firma Interbiuro. Oto wynik tej współpracy.

Jeszcze przed pandemią jeden z największych najemców biurowca Rondo 1, Grupa Finansowo-Ubezpieczeniowa Volkswagen Financial Services, powierzyła w drodze przetargu firmie Interbiuro wykonanie kompleksowego i pełnego fit-outu dla biur ulokowanych na czterech piętrach. Powierzchnia całkowita zajmowana przez najemcę liczy 5,5 tys. mkw. Teraz firma podzieliła się z nami efektami prac, których ostatni etap ukończono w tym roku.

Projekty wykonawcze zakładały nie tylko całkowitą przebudowę, ale także zmianę układu i charakteru biura.

Przez lata dominował tu układ gabinetowy z salkami konferencyjnymi, małymi kuchniami i długimi, ciemnymi korytarzami. Nowy układ pięter zwiększył dostęp naturalnego światła do wnętrz poprzez szklaną elewację. Wydzielone zostały wyłącznie indywidualne pokoje dyrektorskie, kuchnie, coffee-pointy oraz pokoje do pracy cichej i strefy relaksu.

W zgodzie z naturą

Rośliny w biurze są jednym z ważniejszych elementów i stanowią integralną część całej koncepcji. Najemca od początku kładł nacisk ten element wystroju wnętrza jako prozdrowotnego i ekologicznego aspektu środowiska pracy, m.in. dlatego na jednym z pięter zlokalizowano wspólną dla czterech pięter recepcję z corianową ladą, za którą pojawiła się naturalna zielona ściana.

Dla poprawy komfortu pracy, w korytarzach i gabinetach zastosowano na podłodze wykładzinę dywanową na podkładzie akustycznym, tak aby maksymalnie wytłumić odgłosy poruszających się pracowników.

Spotkania w VW, AUDI i Porsche

Do spotkań zaprojektowano różnej wielkości salki konferencyjne nazwane markami wchodzącymi w skład koncernu. Trzy z nich VW, AUDI i Porsche wydzielone są automatycznymi ścianami mobilnymi wyłożonymi filcem i białym lacobelem. Rozwiązanie to pozwala optymalnie dopasowywać wielkość sali do liczby uczestników spotkania (poprzez ich łączenie bądź dzielenie). Zarówno pomieszczenia konferencyjne, jak i małe salki spotkań wyposażone są w nowoczesne systemy rezerwacji i system do organizowania videokonferencji.

Komfort w przerwie

Kolejnym ważnym elementem projektu są coffee pointy oraz strefy wypoczynku z wygodnymi kanapami w otoczeniu kolorowych fototapet wybranych przez samych pracowników. Największe wrażenie robi niesamowita duża część socjalna z zabudową kuchenną o długości roboczej 24 metrów. Pracownicy znajdą w niej ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, zmywarki a nawet piekarniki, w których mogą wspólnie wypiekać np. świąteczne ciasteczka. Zainstalowane zostały też automaty z przekąskami.