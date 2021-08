W Bukareszcie otwarto pierwszy hotel ibis. Postawiono na nowy koncept designu

Otwarty 9 sierpnia ibis Bukareszt Politehnica zaprasza gości do odkrycia tętniącego życiem świata marki. Nowy obiekt pierwszy hotel ibis w Bukareszcie. Accor, wiodąca grupa hotelowa na świecie, prezentuje na lokalnym rynku nowy koncept designu opracowany przez studio Agora.

REKLAMA

Nowo wybudowany ibis Bukareszt Politehnica oferuje 158 atrakcyjnych i komfortowych pokoi, restaurację Albert’s Place, bar, salę konferencyjną na 150 osób oraz własny parking. Obiekt zlokalizowany jest w środkowo-zachodniej części Bukaresztu, nad brzegiem rzeki Dâmbovița, w samym sercu zachodniej dzielnicy biznesowej. Budynek, ujęty w śmiałą koncepcję Agory, należy do drugiej generacji hoteli ibis w Rumunii i jest pierwszym, który otwarto w Bukareszcie.

Do dyspozycji gości odwiedzających hotel są nowoczesne i dźwiękoszczelne pokoje z zasłonami zaciemniającymi, przestronnymi łazienkami i łóżkami ibis Sweetbed™ - jednym ze znaków rozpoznawczych marki. W hotelu znajduje się restauracja w nowej i zaskakującej aranżacji, serwującą aromatyczne dania z grilla oraz szeroki wybór lokalnych i francuskich win. Elegancka Alberts’s Place z winiarnią jest przytulnym miejscem, gdzie goście mogą spędzać czas ze znajomymi, relaksując się lub pracując przy akompaniamencie klasycznej muzyki jazzowej i bluesowej.

Przestrzeń konferencyjna oferuje cztery elastyczne sale z naturalnym oświetleniem i dostępem do własnego prywatnego tarasu. Połączone pomieszczenia mogą pomieścić duże imprezy prywatne lub firmowe do 150 uczestników, a ułatwieniem jest duży parking naziemny.

Przygoda z ibis rozpoczyna się już w momencie wejścia do centrum społecznościowego AGORA. Za sprawą prostego, ale eleganckiego wystroju, przestrzeń ta wzywa gości do odkrywania. Dbałość o szczegóły oraz industrialne materiały nadają temu miejscu współczesnego ducha. Centrum społecznościowe AGORA oferuje kuszące przestrzenie, a także malownicze miejsce do życia, jedzenia, pracy i tworzenia wspólnoty. Goście mogą swobodnie korzystać z przestrzeni w wielofunkcyjnym lobby zgodnie ze swoimi potrzebami, takimi jak noclegi, jedzenie, napoje, relaks i słuchanie muzyki, spotkania towarzyskie czy praca. Hotel zawiera także liczne elementy inspirowane muzyką i oferuje żywą atmosferę o każdej porze, co jest odzwierciedleniem jego muzycznego DNA.

Położony nad brzegiem rzeki Dambovita, nowo wybudowany hotel ibis Bukareszt Politehnica leży w samym sercu dynamicznej dzielnicy biznesowej. W tym rejonie działają jedne z najbardziej prestiżowych i szybko rozwijających się lokalnych i międzynarodowych firm. Hotel jest również usytuowany tuż przy wejściu do Politechniki Bukaresztańskiej, największej tego typu uczelni w kraju. Ibis Bukareszt Politehnica to idealne miejsce startowe do zwiedzania miasta. Znajduje się zaledwie kilka minut drogi od Ogrodu Botanicznego, Pałacu Parlamentu, Pałacu Cotroceni i Katedry Narodowej. Natomiast Afi Palace Cotroceni, jedno z największych centrów handlowych w Bukareszcie, dzieli od hotelu tylko 5 minut jazdy.

Hotel, należący do sieci ibis, najpopularniejszej marki hotelowej w Europie, jest częścią Accor, światowego lidera w dziedzinie rozszerzonej gościnności. Otwarcie ibis Bukareszt Politehnica umacnia obecność Accor w Rumunii, jednym z najbardziej perspektywicznych i dynamicznych krajów Europy Wschodniej.

Inwestorem jest firma Novum Invest - renomowany deweloper z 10-letnim doświadczeniem na rynku rumuńskim.