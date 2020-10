W dawnym budynku Dyrekcji Stoczni Gdańskiej powstał coworking

Właściciel przekształcił poddasze tego charakterystycznego budynku w pierwszą prawdziwą przestrzeń coworkingową na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Komfortowe otoczenie na poddaszu oferuje dużą różnorodność przestrzeni, od cichych, małych zakątków i pokoi do pracy w skupieniu, po bardziej wspólne, otwarte przestrzenie do spotkań biznesowych i towarzyskich.

Właściciel przekształcił poddasze tego charakterystycznego budynku w pierwszą prawdziwą przestrzeń coworkingową na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. W efekcie przebudowy powstało wyjątkowe otoczenie, w którym historyczna atmosfera łączy się z nowym, odświeżonym wnętrzem, obejmującym w pełni umeblowane miejsca do pracy oraz wygodne strefy wypoczynkowe, integracyjne i socjalne.

- Jesteśmy przekonani, że otwierając Mind Dock wnosimy coś wyjątkowego na trójmiejski rynek biurowy - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stocznia Cesarska. - Szczególnie młodsze pokolenia, osoby kreatywne i startupy szukają dziś czegoś więcej niż tylko miejsca do pracy. W budynku Dyrekcji oferujemy coś, co odpowiada potrzebom przedsiębiorców i twórców XXI wieku, z wyjątkową historią, kostką brukową, dźwigami, i piękną ceglaną architekturą w tle - dodaje Schuurman.

Mind Dock to przestrzeń otwarta dla freelancerów, jak i małych firm, poszukujących elastycznych i gotowych rozwiązań, w których mogą wynająć 1 lub kilka biurek na dowolne okresy. Nowy coworking to łącznie powierzchnia ok 1.000 m.kw. Jej społecznym sercem jest strefa relaksu z dużą kuchnią, otoczona wygodnymi miejscami do siedzenia, dostępnymi także dla wszystkich najemców budynku, podwieszanymi fotelami i zielenią, wykreowaną w otoczeniu wieży zegarowej oraz loftowych klimatycznych stref współdzielonych. Są również korzyści dla najemców budynku Dyrekcji, którzy w razie nieplanowanego lub tymczasowego wzrostu zatrudnienia szybko mogą zorganizować dodatkową przestrzeń do pracy w Mind Dock’u.

Stocznia Cesarska Development podjęła współpracę z ZapFloor, firmą technologiczną z Belgii, która zapewnia platformę dla najemców budynku Dyrekcji i społeczności Mind Dock. Aplikacja ZapFloorHQ zapewnia płynne i bezproblemowe działanie Mind Dockers. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą rezerwować swoje biurka, sale konferencyjne oraz ustalać płatności za leasing i inne świadczone usługi.

Do dyspozycji społeczności są różne warianty najmu: hot deski, stanowiska pracy do wyłącznego korzystania w środowisku coworkingowym czy prywatne biura, wynajmowane na dłuższe okresy. Co jednak najważniejsze, Mind Dock oferuje w pełni wyposażone biura typu Plug & Play. Oznacza to, że wszystko jest tak dostosowane, aby członkowie społeczności natychmiast mogli rozpocząć pracę. Przestrzeń jest również przyjazna zwierzętom.

W budynku dostępne są liczne sale konferencyjne, a nawet sala bankietowa, z której oprócz najemców budynku i użytkowników coworkingu mogą korzystać także zewnętrzni klienci. Dzięki zróżnicowanym powierzchniom biurowym, dostępnym w pozostałych częściach budynku, przestrzeń Dyrekcji zapewnia doskonałe zaplecze pod przyszły rozwój każdego z najemców coworkingu, bez potrzeby zmiany adresu.