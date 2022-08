W duchu zrównoważonej mody. Powstał pop-up shop przy Ogrodowej 8 w Łodzi

Wspólnie stworzyli przy ul. Ogrodowej 8 w Łodzi tymczasowy sklep, w którym wszystkie ubrania czy dodatki powstają w duchu zrównoważonej mody. Do 10 września w tymczasowym butiku będzie można przymierzyć i kupić ubrania tworzone ekologicznie, etycznie i z namysłem.

REKLAMA

W Łodzi przy ul. Ogrodowej 8 w Łodzi powstał tymczasowy sklep, w którym wszystkie ubrania czy dodatki powstają w duchu zrównoważonej mody.

Wśród 21 marek, które prezentują się w tymczasowym butiku są takie, które jak Alicja Tkaczyk, Wyrób czy Bechann.

Modopolis Pop-up Shop będzie otwarty do 10 września br.

– Niezwykle kobiece sukienki, oryginalne oversizowe swetry, bluzy, T-shirty, niebanalna biżuteria czy torebki z zawleczek od puszek, propozycje dla tych, którzy uwielbiają kolor i dla tych, którzy chcą utonąć w szarości. Wszystko to można u nas znaleźć – mówi Monika Ustyniak, koordynatorka pop-up shopu, ekspertka Forum Mody Polskiej, której projekty tworzone pod marką MOC również będzie można przymierzyć czy kupić. – Odpowiedzialnej mody nie ogranicza forma ani pogoń za trendem – tłumaczy.

Wśród 21 marek, które prezentują się w tymczasowym butiku są takie, które jak Alicja Tkaczyk, Wyrób czy Bechann, oferują nietuzinkowe projekty ubrań, dodatków czy biżuterii powstałych głównie z materiałów z recyklingu. Szare Wrony proponują natomiast swetry, którym nadano drugie życie poprzez naprawę i przeróbki krawieckie.

Bechann - Anna Becherka, fot. mat. prasowe

W Modopolis Pop-up Shop znaleźć można wiele propozycji stworzonych z tzw. dead stocków, czyli tkanin, niewykorzystanych przez szwalnie i duże i firmy odzieżowe. Tak jest w przypadku Martyny Kołtun. Z kolei marka Kompromis swoje minimalistyczne, a zarazem efektowne, modele, szyje głównie z materiałów z drugiej ręki. Z używanych, przerobionych tekstyliów tworzą też Tkanki.

Minimalistyczne, ponadczasowe akcesoria i ubrania prezentuje Bamba Concept, dla której inspiracją jest przede wszystkim natura. Zaś By Tati to propozycja dla poszukujących wegańskich, indywidualnie barwionych ubrań. Połączenie dawnych technik rzemieślniczych z nowoczesnym wzornictwem to domena Justyny Rożek, produkującej torby i akcesoria, a Kombokolor tworzy ubrania o minimalistycznej, przeskalowanej formie z autorskimi nadrukami.

Kulta - Ewa Wu, fot. mat. prasowe

W Modopolis Pop-up Shop swoje nowe kolekcje pokazują: Kulta – marka szyjąca z naturalnych materiałów, Lamita Organic, która na wieszaki pop-up shopu wniesie wiele koloru, a także również Mito Sito i Odio Tees, czyli mistrzowie sitodruku. Miłośnicy naturalnych tkanin znajdą tu lnianą kolekcję, odpowiedzialnie wykonaną przez markę Lelen. Natomiast Rencuff, czyli marka, której produkty powstają zazwyczaj dopiero po zamówieniu, specjalnie dla Modopolis przygotowała kilka projektów do kupienia od ręki. Sad Human, czyli nieoczywista marka dla smutnych ludzi proponuje bluzy i T-shirty powstające w krótkich seriach maksymalnie trzydziestu egzemplarzy. SNY, stawiają na autorskie printy i wysoką jakość tkanin. Nie zabraknie również kobiecej biżuterii wykonywanej od podstaw przez Kamaryd.