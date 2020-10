W gdańskiej galerii handlowej powstał skatepark

W gdańskiej Galerii Metropolia powstała strefa dla miłośników skateboardingu. Nowy skatepark oficjalnie otwarty zostanie 3 października.

Do prężnie rozwijającej się strefy rozrywkowej Galerii Metropolia dołączył nowy najemca, Skate Care Skatepark.

Skate Care to zespół wieloletnich użytkowników skateparków, wychowujących się na terenie Trójmiasta, w duchu miłości do sportu i fascynacji deskorolką. Celem ich przedsięwzięcia jest stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań dla zafascynowanych jazdą na deskorolce, poszukiwanie młodych talentów i integrowanie wszystkich „zajawkowiczów”. Przez wiele lat we współpracy ze słynną marką Bryggeriet zdobywali oni doświadczenie na rynku skandynawskim, budując, naprawiając i konserwując skateparki drewniane jak i betonowe.

W skateparku znajdziemy między innymi takie elementy jak:

Bowl ze specjalnie dobranym kątem, który sprzyja nauce tricków i daje radość z jazdy zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom,

Mini rampę, która w połączeniu z bowlem ma pobudzić kreatywność odwiedzających skaterów,

Sekcję street, która jest przystosowana do nauki jazdy na deskorolce i bezpiecznego wykonywania pierwszych trików.