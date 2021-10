W gdańskiej Montowni pojawi się sztuka

Zabytkowy budynek Montowni w Gdańsku będący częścią inwestycji mixed-use Doki wypełni się sztuką. We wnętrzach pojawi się 17 lamp i trzy wielkie obrazy twórczości Tomasza Krupińskiego.

REKLAMA

„Ławica stworzeń”, czyli 17 niepowtarzalnych lamp oraz trzy monumentalne obrazy staną się elementem wystroju wnętrz zabytkowego budynku Montowni, który rewitalizuje spółka Euro Styl.

Dzieła autorstwa znanego artysty, Tomasza Krupińskiego, wzbogacą wnętrza obiektu, w którym powstaną m.in.: food hall, lofty serwisowane o funkcji hotelowej oraz centrum konferencyjne.

Tomasz Krupiński to uznany malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz i mebli, którego prace spotkać można w kilku miejscach w Polsce, głównie Trójmieście i Warszawie.

Termin uruchomienia Montowni to początek II kwartału 2023 roku.

- Montownia to budynek wyjątkowy pod wieloma względami. Zlokalizowany jest na historycznych, postoczniowych terenach Gdańska, a w przeszłości produkowano w nim części do okrętów podwodnych. Posiada unikatową architekturę z galeryjnym układem, który niebawem wyeksponujemy, jest to też cenny zabytek będący pod ochroną konserwatora. Wprowadzanie dzieł sztuki do naszych inwestycji praktykujemy od wielu lat i jest to dobrze odbierane przez przyszłych użytkowników. Liczmy na to, że w wypadku Montowni współpraca z artystą pozwoli nam dodać należytego temu miejscu splendoru – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w spółce Euro Styl.

Przeczytaj także >> Co dwóch, to nie jeden: gdański mixed-use przykładem udanej współpracy deweloperów

Tomasz Krupiński to uznany malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz i mebli, którego prace spotkać można w kilku miejscach w Polsce, głównie Trójmieście i Warszawie. Jego wizytówką od 20 lat są „Czółna” w Parku Północnym w Sopocie, a w niedawno otwartym Muzeum Bursztynu w Gdańsku znajdują się monumentalne obiekty „Kora Drzewa Bursztynowego” i „Lodowiec”. Przede wszystkim tworzy jednak za granicą. Większość z jego prac znajduje się w prywatnych rezydencjach (Lazurowe Wybrzeże, Gstaad, Dausze, Liverpool, Bremen, Berlin czy Amsterdam). Realizacja, którą stworzy na potrzeby Montowni, zakłada wykonanie dwóch grup obiektów. Pierwsza to 17 niepowtarzalnych lamp, które sam twórca nazwał „Ławicą Stworzeń”, drugą stanowią trzy obrazy – „Abstrakcyjne pejzaże”.

„Ławica stworzeń”

Artysta specjalnie na potrzeby Montowni stworzy grupę 17 niepowtarzalnych obiektów świetlnych o wielkości od 2 do 9 metrów, które zawieszone zostaną na trzech górnych kondygnacjach budynku. Konstrukcja lamp wykonana będzie ze szlachetnego drutu nierdzewnego, a poszycie z autentycznych muszli placuna ephium sprowadzonych na specjalne zamówienie z Filipin (występują one tylko w tamtym rejonie). Każda z nich będzie docięta do formy wynikającej z konstrukcji. Całość dopełni oświetlenie ledowe i tak zwane czuby, wykonane z różnych materiałów – brązu, stali, stali nierdzewnej, masy perłowej i czarnego dębu. Lampy będą ważyć od 40 do 200 kilogramów. Pochłoną łącznie ponad 41,5 tysiąca sztuk muszli (1260 kg), które zostaną na ich potrzeby zgeometryzowane.