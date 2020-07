W Gdyni otwarto największy w kraju showroom włoskiej marki

Architekt Michał Koszowski połączył we wnętrzu showroomu industrialny charakter przestrzeni, mnogość kolekcji marki, szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych, a wszystko zamknął pod szyldem ponadczasowej elegancji.

W Gdyni, stolicy polskiego modernizmu, powstał największy w kraju showroom włoskiej marki Laminam. W przestronnym wnętrzu dostępnym dla architektów całą dobę swoje niebanalne piękno prezentują spieki kwarcowe w najróżniejszych formatach, kolorach i zastosowaniach.

Showroom jest nowoczesny, zaskakuje nieoczywistymi rozwiązaniami i niekonwencjonalnym zestawieniem kolorów. Do recepcji prowadzi posadzka wykonana z różnych płyt Laminam pociętych w mniejsze prostokątne elementy, ułożone pod skosem. Przechodzą od jasnych tonów bieli, szarości, przez antracyt, na czerni kończąc. Jasna podłoga kontrastuje z ciemnym sufitem wykonanym z płyt w kolorze Ossido Nero. Tuż obok projektant zbudował schody z balustradą, gdzie niezwykle cienkie dwucentymetrowe stopnie wykonane z płyty In-Side Porfido Marrone zdają się unosić w powietrzu. Wzrok przykuwa również oryginalna ekspozycja próbek w formie koszyczków o wymiarach 16 x 12 cm oraz w kształcie kół zamontowanych na ścianie, a także rozsuwane ekspozytory z pełnowymiarowymi płytami marki.

– Jednym z wielu wyzwań, przed jakim stanął projektant gdyńskiego showroomu, było to, by pokazać spektrum zastosowań spieków kwarcowych: zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zależało nam na tym, aby wszyscy odwiedzający nasz salon dostrzegli cały wachlarz możliwości aranżacyjnych płyt wielkoformatowych – komentuje Adam Kamiński właściciel firmy Max Komfort. Posadzka, sufit, wyspa, schody, zabudowa kuchenna i łazienkowa, blaty stolików kawowych, stół konferencyjny – wszystko wykonane z płyt wielkoformatowych, tak by razem tworzyło spójną i niepowtarzalną całość.

W showroomie mamy nieoczywiste industrialne elementy, jak surowy żelbetowy słup konstrukcyjny czy stalowe hokery wykonane na specjalne zamówienie przez pracownię konstrukcji stalowych Pawła Myślińskiego. Do interesujących szczegółów należy zaliczyć także oświetlenie, które tworzy klimat całej przestrzeni. Niezwykle starannie dobrane lampy doskonale podkreślają rysunek żył oraz odcienie poszczególnych płyt. Ale to, co jeszcze zaskakuje, to godziny otwarcia. Projektanci, architekci czy inwestorzy mogą korzystać z showroomu Laminam przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, realizując na jego terenie indywidualne spotkania ze swoimi klientami.

– Taka nietypowa i wciąż rzadka w Polsce formuła współpracy z architektami powstała po to, by wyjść naprzeciw tym, którzy z różnych względów preferują spotkania poza ramami standardowych godzin pracy. Mamy nadzieję, że w gdyńskim showroomie będą się doskonale czuć architekci oraz ich klienci – dodaje Katarzyna Wagner.

Nowy showroom marki Laminam powstał we współpracy z firmą MAX Komfort oraz jest współfinansowany przez Interstone – dystrybutora i importera kamienia w Polsce.