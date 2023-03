W gdyńskim liceum wystawa prac Magdaleny Abakanowicz

Galeria Debiut w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni zaprasza na wystawę Magdalena Abakanowicz „Wątki i osnowa”. Wernisaż odbędzie się 31 marca o godzinie 12.30.

Twórczość Magdaleny Abakanowicz w głównej mierze kojarzona jest z tkaniną. Dzięki eksperymentom z rozmaitymi rodzajami włókien została dostrzeżona na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 roku, a trzy lata później nagrodzona Złotym Medalem na Biennale w São Paulo. Powstałe wówczas abakany zrewolucjonizowały sposób postrzegania tkaniny jako wytworu rzemiosła artystycznego, wskazały także główny temat zainteresowań artystki: fascynację biologizmem, światem natury - jej żywotnością, wzrostem, rozwojem, rozkwitem, dojrzewaniem i obumieraniem. Motyw ten stał się impulsem do poszukiwania nowego, oryginalnego języka form: od płaszczyznowego malarstwa i rysunku, poprzez reliefowe, aż do pełno przestrzennych. Artystka pomimo wielokrotnej zmiany technik i materiałów pozostała mu wierna. Uczyniła go trwałą osnową swych prac. Z poszczególnych nici i wątków snuła opowieść o Życiu i jego Istocie. W efekcie utkała „materię” bogatą, o wielu fakturach, odcieniach i barwach; „tkaninę” odmienną w formie, połączoną wyrazem.

Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych Jej imienia, jest drugą z kilku zaplanowanych na przyszłość. Na obecnej ekspozycji będzie można podziwiać pierwsze obrazy artystki (powstałe jeszcze w latach sześćdziesiątych), rysunki, tkaniny, humanoidalne korpusy jutowe i metalowe, druciane ptaki. Wszystkie te dzieła, dzięki współorganizatorom wystawy: Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego możemy zaprezentować w Galerii Debiut - Aleksandra Szwarc, kuratorka wystawy.

Wystawa potrwa do 31 lipca 2023 r. Galeria Debiut mieści się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 8.