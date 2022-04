W harmonii z oceanem. Limitowana kolekcja IKEA wynikiem... nieoczywistej współpracy

Czy połączenie zrównoważonego rozwoju z aktywnym życiem jest możliwe? IKEA udowadnia, że tak, nawiązując współpracę z World Surf League (WSL), której efektem jest limitowana kolekcja KÅSEBERGA. Artykuły zostały wykonane z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

Inspiracją dla nowości były codzienne potrzeby surferów oraz globalne wyzwania związane z przyszłością planety.

Wezwanie oceanu

Wizją i misją IKEA jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi. Tym razem nawiązując współpracę z WSL, marka skupiła się na ochronie oceanów, zmniejszeniu ilości plastiku i wsłuchaniu się w głosy osób, którym los środowiska nie jest obojętny. Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu w projektowanie włączonych zostało ponad 3 500 surferów, którzy przeprowadzili badania oraz przetestowali prototypy. Wśród nich znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych w tej grupie Rob Machado i Kassia Meador – okrzyknięta przez New York Times „królową noseridingu”.

- IKEA wie, jak sprawić, żeby w domu żyło się lepiej. Jednocześnie troszczy się o planetę, która jest naszym domem. Surferzy mają nieodłączny związek z naturą, więc kto mógłby być lepszym partnerem dla IKEA niż WSL? Choć współpraca marki z tą organizacją może wydawać się nieoczywista, to w rzeczywistości naprawdę ma sens – mówi James Futcher, Lider ds. Rozwoju Asortymentu IKEA.

Najnowsza limitowana kolekcja to 26 wyjątkowych elementów stworzonych dla wszystkich, którzy kierują się filozofią surferów, niezależnie od tego czy łapią fale czy nie. Artykuły zostały wykonane z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

Produkty KÅSEBERGA to przedmioty, które powstały z myślą o tym, aby jak najlepiej zachować ocean i plaże dla przyszłych pokoleń i tych, którym są bliskie – surferów. Przykładowo torba z kolekcji wspiera zrównoważony styl życia, a zabierając ją ze sobą z łatwością możemy dbać o czystość środowiska, ponieważ wspaniale się sprawdza do zbierania śmieci pozostawionych na plaży. Wystarczy zacząć, a inni będą nas naśladować, dzięki czemu razem zadbamy o planetę.

Dzień z KÅSEBERGA

Jednym z celów kolekcji jest inspirowanie ludzi do dbania o swoje zdrowie i samopoczucie poprzez uprawianie sportu, dlatego wśród oferty znajduje się sprzęt dla tych, którzy przygodę z surfingiem dopiero zaczynają. Dwuczęściowy zestaw desek do balansowania sprawi, że więcej osób będzie mogło dobrze bawić się nad wodą. Wybierając się na plażę, żeby je przetestować – potrzebne artykuły spakować można w kolorowy plecak z motywem palm, a gdy już się tam dotrze – warto zadbać o odrobinę prywatności, rozstawiając parawan.

Po wysiłku pozwólmy sobie natomiast na odpoczynek. Strój zmienić możemy stojąc w torbie FRAKTA, żeby uchronić go przez piaskiem. Została ona wyposażona w 2 wyjmowane przegródki – jedną otwartą, a drugą z uchwytem i zamkiem błyskawicznym, którą można wykorzystać, żeby uciec na chwilę od słońca oraz kupić przekąski. Odpalmy potem przenośny grill, rozsiądźmy się wygodnie w krześle plażowym i z kosza izotermicznego wyciągnijmy chłodną butelkę na wodę, wykonaną z nierdzewnej stali szlachetnej.

Po powrocie do domu w organizacji naszych rzeczy przyda się z kolei tablica bambusowa, dzięki której wszystko co ważne będzie w zasięgu ręki (w tym też kapelusze – ochrona głowy przed słońcem). A gdy zamarzy nam się wieczorne rozciąganie – rozłóżmy matę do jogi i zwolnijmy chociaż na chwilę…

Limitowana kolekcja dostępna będzie tylko w wybranych sklepach stacjonarnych IKEA (IKEA Warszawa Janki, IKEA Warszawa Targówek, IKEA Gdańsk, IKEA Katowice, IKEA Kraków, IKEA Szczecin) i online na IKEA.pl od 1 maja 2022 roku.