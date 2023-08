W Hi Piotrkowska powstanie biuro inspirowane naturą. W sam raz dla producenta eko żywności

Na 12. piętrze budynku Hi Piotrkowska w Łodzi swoją siedzibę otworzy Primient - producent żywności i składników przemysłowych z odnawialnych źródeł pochodzenia roślinnego. Cel jest jeden: biuro ma być pełne nawiązań do natury.

Firma zajmie 777 mkw. na 12. piętrze w budynku Hi Piotrkowska, zarządzanym przez Master Management Group.

Za całościowy proces aranżacji przestrzeni - od stworzenia strategii środowiska pracy, przez projekt koncepcyjny i wykonawczy, po realizację prac generalnego wykonawstwa - odpowiadają specjaliści z Colliers Define.

Nie tylko atmosfera pracy, możliwości rozwoju czy benefity wpływają na satysfakcję pracowników i budują ich lojalność. Równie istotne jest biuro – jego lokalizacja, wystrój i komfort, jaki zapewnia. Stanowi ono także ważny argument w procesie rekrutacji nowych talentów, czym kierowali się przedstawiciele firmy Primient, poszukując nowej siedziby.

– Przy wyborze nowej lokalizacji kierowaliśmy się potrzebami firmy oraz pracowników – tych obecnych i przyszłych. Kluczowy był dla nas dobry dostęp do rozwiązań komunikacyjnych, zwłaszcza w obszarze transportu publicznego, bezpieczeństwo uwzględniające jakość wykonania i standard samego budynku oraz jego certyfikacja, która wpływa na bardziej przyjazne środowisko pracy. Ważna była także infrastruktura budynku i jego otoczenie (restauracje, punkty handlowe, kluby fitness, centra medyczne tp.). Hi Piotrkowska spełnia wszystkie te wymagania. Dzięki temu będziemy mogli pracować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach w biznesowym sercu Łodzi, zgodnie z naszą kulturą i wartościami firmy – mówi Magdalena Kowalska, Head of Finance Operations, Dyrektor Zarządzający Primary Products (Primient) Global Shared Services w Łodzi.

Kompleksowe rozwiązania

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowy, znajdujący się w ścisłym centrum Łodzi, tuż obok węzła przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tys. mkw. oraz hotel Hampton by Hilton. Pierwszy biurowiec to 20-piętrowa wieża klasy A+, o wysokości 82 metrów, co czyni ją najwyższym budynkiem biurowym w mieście. Dugi z nich ma 5 pięter i leży w ciągu historycznej zabudowy kamienic, bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej. Cały kompleks wybudowano zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest ocena Excellent w systemie certyfikacji BREEAM.

- W budynku nie brakuje rozwiązań, które zapewniają najwyższy komfort pracy i pozwalają na zaprojektowanie biura wg spersonalizowanych wytycznych najemcy. Do najważniejszych zaliczyłabym racjonalny i elastyczny plan piętra, który sprzyja różnym konceptom aranżacyjnym oraz świetne doświetlenie światłem dziennym o natężeniu spełniającym wszystkie standardy. Zadbaliśmy o to, aby 80% powierzchni do pracy w budynku Hi Piotrkowska miała zapewniony dostęp do naturalnego światła oraz widok z okien z panoramą na całe miasto - mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group.

Przestrzeń biurowa inspirowana naturą

Nowa identyfikacja wizualna Primient oraz charakter jej działalności stanowiły punkt wyjścia w aranżacji nowego biura. Projekt opracowany przez ekspertów Colliers Define uwzględniał potrzeby pracowników i charakter ich pracy.

– Przy projektowaniu biura duży nacisk położyliśmy na spersonalizowane podejście do naszej działalności. Kluczowe było uwzględnienie strefy chilloutu, przestrzeni pozwalających na organizowanie burzy mózgów, zieleni i aspektów ekologii, a wszystko to w pełnej spójności z logotypem i wartościami firmy – wyjaśnia Magdalena Kowalska.

Zgodnie z tymi wytycznymi zespół Colliers Define, projektując nowe biuro, wykorzystał elementy nowej identyfikacji firmy oraz elementy natury, która jest wpisana w DNA marki.

– Zainspirowaliśmy się widzianymi z lotu ptaka uprawami kukurydzy, z której powstają produkty Primient. Wykorzystaliśmy falujące, miękkie kształty i łuki, a w kolorystyce postawiliśmy na odcienie ziemi, które wzbogaciliśmy akcentami wyrazistych kolorów, nawiązujących do logotypu. Mimo relatywnie niedużego metrażu, zadbaliśmy o różnorodność i elastyczność przestrzeni, wspierając tym samym hybrydowy styl pracy. Pracownikom zapewniliśmy zarówno miejsce do pracy indywidualnej (poprzez przygotowanie salek do pracy cichej), jak i przestrzenie do współpracy zespołowej, integracji i wymiany doświadczeń, co ma dodatkowo wzmacniać kulturę organizacyjną firmy – tłumaczy Zuzanna Jaszczuk, Architektka w Colliers Define.

Biuro firmy Primient w budynku Hi Piotrkowska ma być gotowe we wrześniu tego roku. Prace wykonawcze realizują eksperci Colliers Define.