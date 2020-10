W jakich biurach chce pracować branża IT? Ważna jest elastyczność

Sektor IT cały czas się rozwija, prognozujemy, że jego udział w obszarze hybrydowych powierzchni biurowych, tzw. fleksach, nadal będzie się zwiększał. Tym bardziej, że takie biuro dobrze wpływa na markę pracodawcy, dzięki wygodnej lokalizacji, organizowanym wydarzeniom społecznym i edukacyjnym, nowoczesnym rozwiązaniom i strefom relaksu, w których znaleźć można pokoje do gier czy medytacji, bary albo rowerki treningowe - mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, CBRE.

REKLAMA

Elastyczne biura jeszcze przed epidemią Covid-19 przyciągały sektor IT. Obecnie zapotrzebowanie na usługi informatyczne rośnie, m.in. ze względu na postępującą automatyzację, a branża potrzebuje więcej przestrzeni do pracy. W efekcie w porównaniu rok do roku udział sektora IT w tzw. coworkach w Polsce wzrósł dla 63 proc. operatorów takich biur, a firmy IT zajmują już średnio połowę wszystkich elastycznych biur w naszym kraju – wynika z raportu CBRE „Sektor IT na warszawskim rynku biurowym”. Przyciągają je tam przede wszystkim zaawansowana i przygotowana infrastruktura IT, wysoki standard biur i dobra lokalizacja, które pozwalają konkurować o najlepszych specjalistów.

Nowoczesne biurko od zaraz

Najważniejszym aspektem, który przyciąga branżę komputerową do biur elastycznych jest zaawansowana i gotowa od zaraz infrastruktura IT, dzięki czemu koszty znacznie spadają. Na tę zaletę wskazuje 4 na 10 firm. Na drugim miejscu znajduje się dobra lokalizacja i wysoki standard (18% wskazań), w tym nowoczesne rozwiązania biurowe i oryginalny wystrój, co wspiera przyciąganie najlepszych specjalistów.

- W porównaniu z innymi sektorami, rynek IT najmniej ucierpiał w czasie lockdownu. Obecnie widzimy duże ożywienie, firmy intensywnie poszukują specjalistów. Na znaczeniu zyskuje IT Contracting, czyli elastyczna forma zatrudnienia, polegająca na delegowaniu pracowników IT do konkretnych projektów. To rzeczywiście może wpływać na zwiększenie zapotrzebowania na przestrzenie coworkingowe, w których osoby pracujące nad wspólnym projektem spotykają się tylko od czasu do czasu – mówi Iga Trojanowska z Grafton Recruitment.

Podium zalet biur elastycznych zamyka duża elastyczność najmu w podpisywanych umowach, która ma największe znaczenie dla 11 proc. organizacji IT. Ten aspekt jest szczególnie na rękę początkującym firmom oraz tym, które muszą szybko zwiększyć liczbę pracowników, żeby odpowiedzieć na potrzeby klientów.