W Krakowie otwarto pierwszy Butik Cyrkularny

30 grudnia 2022 r. otwarto Butik Cyrkularny w Galerii Krakowskiej. To pierwszy w tym mieście, a dwunasty w Polsce pop up store z odzieżą z drugiego obiegu marki Ubrania Do Oddania.

Butiki Cyrkularne są marką Ubrania Do Oddania.

To sklepy zlokalizowane w centrach handlowych w całej Polsce.

Można w nich kupić wyselekcjonowane i odświeżone ubrania (damskie, męskie, dziecięce), dodatki, akcesoria i biżuterię z drugiej ręki.

Na wieszakach są zarówno ubrania vintage, markowe, z metkami jak i casualowe - wszystkie odświeżone i przedstawione w butikowej formule. W każdym z takich miejsc, profesjonalny i przyjazny zespół bezpłatnie udziela porad modowych i pomaga skompletować unikatowy outfit. Osoby klienckie mogą również uczestniczyć w warsztatach i panelach dyskusyjnych skupionych wokół mody cyrkularnej, upcyklingu i ekologii. Marka Butików Cyrkularnych rozwija i promuje ideę mody zamkniętego obiegu.

Co ciekawe, nawet wyposażenie sklepów w 70 proc. pochodzi z materiałów z recyklingu - starych płyt CD, gazet, desek czy ubrań nienadających się do wprowadzenia do drugiego obiegu.

W Butikach Cyrkularnych znajduje się również dedykowany box na niepotrzebne ubrania, obuwie i akcesoria. Dzięki temu, przed przyjściem do sklepu, można zrobić w swojej szafie porządek i miejsce na nowe ubrania, oddając te już niepotrzebne. A tym samym dać odzieży drugie życie, a co więcej - wesprzeć organizacje charytatywne, bo każdy 1 kg zbędnej odzieży jest przeliczany na 1 zł realnej pomocy dla nich.

Butiki Cyrkularne udowadniają, że second hand w wydaniu butikowym jest możliwy i zachęcający, a robienie w nim zakupów stanowi realną zmianę zarówno dla środowiska jak i społeczeństwa.