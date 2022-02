W Krakowie otworzy się jeden z największych domów studenckich w Europie

Student Depot, sieć prywatnych akademików w Polsce, planuje na jesieni otwarcie swojego 7. domu studenckiego, który będzie zlokalizowany w centrum Krakowa. Na nowych mieszkańców czeka 795 miejsc w pełni wyposażonych mieszkaniach z dostępem m.in. do wspólnych stref coworkingowych, multimedialnych i siłowni.

Nowy akademik Student Depot w Krakowie już na jesieni przyjmie pierwszych studentów. Przyszli mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z siłowni, strefy chill, pokojów do cichej nauki, a nawet sal multimedialnych, gamingowych i ze stołem bilardowym.

- Nasz najnowszy obiekt o podwyższonym standardzie odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających studentów. Zadbaliśmy o wyjątkowy komfort każdego z mieszkań studenckich i różnorodność stref wspólnych, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość uczenia się w strefie cichej nauki, korzystania z siłowni, spędzania czasu z nowymi znajomymi z całego świata w funkcjonalnie urządzonych przestrzeniach lub przygotowania posiłków we wspólnej kuchni. Z kolei rodzice docenią bezpieczeństwo, które zapewnia całodobowa ochrona i służąca wsparciem na co dzień administracja obiektu – mówi dyrektor zarządzająca Student Depot Jolanta Bubel.

– Nasza najnowsza inwestycja w drugim co do wielkości ośrodku akademickim w Polsce to ważny krok w rozwoju Student Depot. Nasz nowoczesny budynek, znajdujący się w pobliżu najważniejszych krakowskich uczelni, a także centrum miasta, stanowi świetne uzupełnienie bazy miejsc zakwaterowania studenckiego w Krakowie. Jednocześnie ta inwestycja pomaga nam wzmocnić naszą pozycję lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku prywatnych akademików na wynajem – podsumowuje Marek Obuchowicz, partner w Griffin Capital Partners odpowiedzialny za rozwój platformy Student Depot.