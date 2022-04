W królestwie żubra. Mercure Białystok zachwyca designem

Nowy hotel Mercure w Białymstoku utrzymany jest w klimacie malowniczego Podlasia, w atmosferze łączącej nowoczesność z wyjątkowym charakterem regionu. To pierwszy w Białymstoku obiekt marki Mercure, znanej z designu inspirowanego lokalną kulturą, dlatego centralnym elementem hotelu jest żubr – symbol regionu.

Mercure Białystok to drugi w mieście hotel Accor.

Za design hotelu odpowiada studio projektowe MIXD oraz Pracownia Projektowa Imagine. Katarzyna Wigda.

Głównym elementem hotelowego wnętrza jest figura żubra umieszczona nad stołem restauracyjnym – znak rozpoznawczy i symbol Podlasia.

Goście odwiedzający nowy obiekt mogą skorzystać z 92 nowoczesnych i przestrzennych pokoi z bogatym wyborem standardów. Zainspirowany okoliczną fauną i florą design hotelowych wnętrz w pełni czerpie z sąsiedztwa urokliwej Puszczy Białowieskiej i okolicznych rezerwatów przyrody. Wystrój nawiązuje do zieleni lasów widocznych w dekoracjach i na fototapetach ukazujących puszczę i rzekę Biebrzę. Jednak głównym elementem hotelowego wnętrza, który przykuje uwagę każdego gościa, jest figura żubra umieszczona nad stołem restauracyjnym – znak rozpoznawczy i symbol Podlasia.

- Mercure Białystok to nowoczesne wnętrza, które nawiązując do natury województwa Podlaskiego, pobudzają zmysły i wyobraźnię. Profesjonalna obsługa, unikalność wnętrz oraz doskonała kuchnia sprawią, że każdy poczuje się tu wyjątkowo. Dzięki elementom nawiązującym do piękna regionu, pobyt w naszym obiekcie będzie dla gości niezapomnianym doświadczeniem – zaznacza Sebastian Pruchniak, dyrektor generalny Mercure Białystok.

Przygoda na Podlasiu

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Białystok zlokalizowany jest przy ulicy Hetmańskiej 46, w atrakcyjnej okolicy, zaledwie 8 minut od ścisłego centrum, z wygodnym dojazdem do głównych szlaków komunikacyjnych regionu. Poza 92 pokojami inspirowanymi podlaską naturą, hotel oferuje restaurację z wybitnymi daniami kuchni włoskiej, uzupełnionych selekcją lokalnych smaków Podlasia i akcentów regionalnej sztuki kulinarnej. Nie zabrakło także stylowego baru, strefy fitness oraz zewnętrznego i podziemnego parkingu. Znakiem rozpoznawczym hotelu jest bufet śniadaniowy przepełniony lokalnymi produktami i specjałami regionu. Goście mogą skorzystać także z przestrzeni biznesowej i bankietowej wyposażonej w nowoczesną i wygodną salę konferencyjną o całkowitej pojemności do 160 osób i powierzchni blisko 200 mkw.

