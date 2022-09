W kultowym budynku PDT Wola ruszył coworking. Zajrzeliśmy do wnętrz!

W legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola 1 sierpnia otwarto najnowszą lokalizację coworku Brain Embassy. - Zależało nam przede wszystkim na wydobyciu oryginalnego piękna budynku i zachowaniu jego autentyczności - mówi Piotr Kwiatkowski, Deployment Manager w Brain Embassy.

1 sierpnia w należącym do inwestora, Adgar Investments & Development Ltd, budynku Adgar PDT Wola odbyło się otwarcie najnowszej lokalizacji - BE Młynarska.

PDT Wola to słynny obiekt zaprojektowany przez Michała Przerwę-Tetmajera, architekta zaangażowanego w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli.

We wnętrzach każdy architektoniczny został dopracowany tak, aby przestrzeń jak najlepiej oddawała klimat PRL-u.



Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu również o takie elementy, jak samochód „Warszawa M20”, budki telefoniczne w formie tych oryginalnych z lat 60-tych, stary tramwaj czy też pokój do drzemki nawiązujący do przedziału kuszetki.

Brain Embassy wzmacnia ofertę konceptu na warszawskim rynku przestrzeni coworkingowych, otwierając kolejne miejsce zlokalizowane w legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola.

Kultowe wnętrza i biuro przyszłości

Przestrzeń coworkingowa BE Młynarska mieści się w budynku dawnego PDT Wola przy ul. Młynarskiej 8/12. Ten słynny obiekt znany jest wielu mieszkańcom Warszawy. Zaprojektował go Michał Przerwa-Tetmajer, architekt zaangażowany w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli.

Modernistyczny gmach zyskał swoją sławę jako budynek handlowy i taką funkcję pełnił od 1956 roku. Od 2007 roku nadano mu rolę biurowo-usługową, natomiast teraz ma szansę stać się ważnym punktem na biznesowej mapie Warszawy.

W styczniu tego roku Brain Embassy otworzyło lokalizację przy ul. Czackiego, w miejscu dawnego teatru Kwadrat, w ścisłym centrum stolicy. Przestrzeń spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców oraz entuzjastów oryginalnego designu. 1 sierpnia w należącym do inwestora, Adgar Investments & Development Ltd, budynku Adgar PDT Wola odbyło się otwarcie najnowszej lokalizacji - BE Młynarska. Ponownie rolę Project Managera objęła firma cmT, która już wielokrotnie sprawdziła się jako partner inwestycji.

– Rewitalizacja obu przestrzeni, na ul. Czackiego oraz w budynku Adgar PDT Wola to pierwsze kroki stawiane przez nas w kierunku nadania nowego charakteru historycznym budynkom, z zachowaniem tożsamości kultowych obiektów. Pragniemy inspirować się historią, implementując w legendarne wnętrza koncept biura przyszłości. W przypadku BE Młynarska zależało nam przede wszystkim na wydobyciu oryginalnego piękna budynku i zachowaniu jego autentyczności. W związku z tym razem z naszymi partnerami dopracowywaliśmy każdy architektoniczny szczegół tak, aby wnętrze jak najlepiej oddawało klimat PRL-u. – opowiada Piotr Kwiatkowski, Deployment Manager w Brain Embassy.

Z tego względu przyszli najemcy będą mogli zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych. Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu również o takie elementy, jak samochód „Warszawa M20”, budki telefoniczne w formie tych oryginalnych z lat 60-tych, stary tramwaj czy też pokój do drzemki nawiązujący do przedziału kuszetki.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Przestrzeń przyjazna pracy

Brain Embassy przemienił całe piętro budynku Adgar PDT Wola w przestrzeń, która sprzyja pracy. Przyjazne ku temu warunki tworzą między innymi żywe rośliny, ergonomiczne meble, które od lat dostarczane są przez markę Kinnarps. Rozwiązania meblowe w BE Młynarska zostały zastosowane z myślą o komforcie, dobrym samopoczuciu oraz efektywności użytkowników.

Coworking oferuje strefy o różnych funkcjach i charakterach - od miejsc do pracy w ciszy i skupieniu, do sal spotkań czy przestronnej sali warsztatowej z pełnym wyposażeniem. Wykorzystanie biurek z elektryczną regulacją wysokości oraz funkcjonalnych foteli obrotowych umożliwiło stworzenie przestrzeni w najwyższym standardzie ergonomicznym. Dodatkowo komfort pracy najemców zapewniają stymulujące kolory, inspirujący design czy dostęp do naturalnego światła.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

W BE Młynarska, oprócz przestrzeni typu open space, najemcy mogą skorzystać z prywatnych biur czy wydzielonych przestrzeni dla większych firm. Z myślą o dobrym samopoczuciu klientów, coworking wyposażony jest również w pokoje do drzemek i medytacji. To wszystko niecałe 10 minut spacerem od stacji Metra Płocka i kilka kroków od wolskiego centrum biznesowego oraz pobliskiego Ronda Daszyńskiego.

Niedługo po otwarciu nowej lokalizacji, która zajmuje jedno piętro legendarnego budynku, marka ogłosiła plany rozbudowy konceptu również o parter.