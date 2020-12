W Muzeum Miejskim Wrocławia powstała wystawa śląskich szopek betlejemskich

W Muzeum Miejskim Wrocławia przygotowano wystawę pod tytułem "Śląskie szopki bożonarodzeniowe", informuje Wrocław.pl. Ze względu na pandemię na razie można je obejrzeć tylko wirtualnie.

Na wystawie w Muzeum Miejskim prezentowanych jest kilkadziesiąt obiektów. Część z nich pochodzi z kolekcji przekazanej muzeum przez Henryka Tomaszewskiego, twórcy Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Pokazywane są także eksponaty wypożyczone z Muzeum Etnograficznego oraz Domu Śląskiego. Wśród eksponatów znajdują się szopki mające nawet ponad 100 lat.

- Na Śląsk tradycja budowy szopek przywędrowała w XVI wieku. Ośrodki snycerskie były w Kotlinie Kłodzkiej i Sudetach oraz okolicy Jeleniej Góry. Natomiast centralnym ośrodkiem szopkarstwa w środkowych Sudetach na przełomie XVII i XVIII wieku był klasztor cystersów w Krzeszowie – opowiada dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia. - Szopka ma charakter uniwersalny. Jest symbolem religijnym Bożego Narodzenia i wrosła w świadomość społeczną jako część naszej kultury. Bez względu na to jakie były przekonania religijne w rodzinie, to wszyscy chodzili do miejsc, gdzie ustawiano szopki. Szczególną radość sprawiały dzieciom, ponieważ niektóre, te z ruchomymi figurkami, miały charakter teatrzyku kukiełkowego.