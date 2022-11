W nowej lokalizacji i z większym salonem. Sinsay zmienił się w Galerii Katowickiej

W odpowiedzi na zmieniające się zwyczaje konsumenckie, marki modowe rozwijają swoje koncepty, wychodząc poza odzieżowy asortyment. Przykładem jest Sinsay, który w Galerii Katowickiej właśnie zmienił lokalizację i dzięki temu powiększył powierzchnię.

Nowy Sinsay w Galerii Katowickiej jest dostępny dla klientów lokalu na poziomie +2, większym o ponad 880 mkw. od poprzedniej lokalizacji. Zmiana była konieczna, aby fani marki mogli cieszyć się jej pełną ofertą. Sinsay stara się holistycznie podchodzić do wizyty w swoim salonie i przykłada dużą wagę do emocji

i wrażeń, które towarzyszą zakupom. W ślad za tym między innymi ofertę odzieżową uzupełnia kolekcjami dla dużych i małych, inspirowanymi bohaterami z bajek i filmów. W salonie Sinsay można również znaleźć ofertę beauty.

W nowej odsłonie Sinsay w Galerii Katowickiej poszerzył swój asortyment także o akcesoria do wystroju wnętrz. Klienci znajdą tu meble i dodatki do każdego pomieszczenia w domu, od tekstyliów, poprzez dekoracje, aż po zastawę stołową, a wszystko to już w sezonowym, świątecznym wydaniu.

Nowa grupa docelowa Sinsay'a

– Wraz z szerszą ofertą zmieniła się grupa docelowa marki – ulubiony sklep nastolatków stał się miejscem zakupów dla całych rodzin. Rozszerzenie modowej oferty Sinsay o linię produktów dla domu to duży krok w kierunku urozmaicenia naszego tenant-mix. Wiemy, że klienci na tę wnętrzarską ofertę bardzo czekali, a okres przedświąteczny to idealny moment na jej wprowadzenie – mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.

Sinsay to część grupy LPP S.A., powstała w 2013 roku w Gdańsku. Na początku, jako marka skierowana do młodych kobiet i dziewcząt, z biegiem lat i rosnącymi potrzebami konsumenta, poszerzała swoją ofertę. Obecnie oferuje szeroki wybór produktów w aż pięciu głównych kategoriach, skierowanych do całych rodzin.