W Pałacu Poznańskiego dokonano niezwykłego odkrycia

W trakcie prac konserwatorskich, które trwają od ubiegłego tygodnia w Sali Arkadkowej pałacu Poznańskiego w Łodzi, udało się odsłonić oraz zabezpieczyć oryginalne tapety z początku XX wieku.

Podczas prac udało się dotrzeć do pierwotnej, datowanej na najprawdopodobniej 1903 rok, tłoczonej, welurowej tapety. Przez dekady była ona przykryta warstwą gazet, które pochodzą z lat 60. To uchroniło tapety przed zniszczeniami.

– To niesamowita niespodzianka dla nas, traktujemy to odkrycie jako kolejny prezent zarówno na 600-lecie Łodzi, jak i 120-lecie naszego pałacu. Badania konserwatorskie, które przeprowadziliśmy w 2020 roku wykazały obecność tapet, ale nie wiedzieliśmy, w jakim są stanie i ile zachowało się do dzisiaj. Teraz potwierdziliśmy obecność około 8-10 metrów tapety na dwóch ścianach. Szczęśliwie zachowała się ona w dobrym stanie – mówi Magda Komarzeniec, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi.