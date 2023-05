W pawilonie z czasów PRL-u w Gdańsku urządzili bistro

Pierwszy lokal spod szyldu Nie/Mięsny otworzył podwoje w 2018 roku. W 2022 dołączyło do niego kolejne bistro. Urządzone w pawilonie z czasów PRL-u zaprasza do środka klimatycznym wystrojem i nawiązaniami do pierwszego lokalu.

Mateusz Piotrowski i Ula Schönhofer zaprojektowali wnętrza bistro Nie/Mięsny w dzielnicy Oliwa w Gdańsku.

Nowy lokal powstał, podobnie jak poprzedni, w pawilonie z czasów PRL.

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez inwestorów założeniem projektu było pewne odniesienie do pierwszego Nie/Mięsnego (na Dolnym Mieście w Gdańsku), jednak w odświeżonej formie.

Poprzednio w tym miejscu znajdował się lokal gastronomiczny, zatem autorzy projekty zdecydowali się na wykorzystanie części zastanych mebli.

Historia marki Nie/Mięsny na trójmiejskim rynku rozpoczyna się w 2018, na Dolnym Mieście w Gdańsku, chociaż wcześniej para właścicieli, Kuba i Karolina, prowadzili już od kilku lat foodtracka, znanego wszystkim bywalcom obleganych festiwali i imprez plenerowych pod nazwą Muka Bar, z lubianymi przez klientów smakami spod znaku falafela i humusu,

Pierwszy Nie/Mięsny w... sklepie mięsnym

Pierwszy lokal powstał w 2018 r na gdańskim Dolnym Mieście w byłym sklepie Mięsnym z czasów PRL. Projekt wnętrz tamtego lokalu powstał przy współpracy z Mateuszem Piotrowskim z Pracowni 2lf.

Skromna inwestycja zakładała zachowanie niektórych elementów wystroju jak stare haki masarnicze czy wykorzystanie oryginalnego szyldu, który stał się także inspiracją dla nazwy Nie/Mięsny.

Pozostawiliśmy stary szyld “MIĘSNY” i dopisaliśmy swoją własną narrację do tej zastanej - mówią właściciele, Kuba i Karolina.

Dziś można już powiedzieć, że mają ugruntowaną pozycję na trójmieskim rynku i rzesze fanów smacznego jedzenia o wyraźnej nucie bliskowschodnej.

Drugi lokal na gdańskiej Oliwie

Pod koniec 2022 roku Kuba i Karolina zdecydowali się otworzyć drugi lokal, w dzielnicy Oliwa blisko kampusu uniwersyteckiego.

Bistro Nie/Mięsny na gdańskiej Oliwie to drugi lokal spod tego szyldu w Gdańsku, fot. Beata Czurakowska, Lokum Studio

Ideą przewodnią obu lokali jest kuchnia, która łączy, zawierająca dwa menu – mięsne i nie mięsne, inspirowana kuchnią Bliskiego Wschodu, pełna aromatów, kolorów i nieustającej energii. Zgodnie z filozofią właścicieli: bez wykluczania, oceniania wyborów żywieniowych i podziałów.

W przypadku obecnej inwestycji za projekt wnętrz odpowiada dwójka projektantów: Mateusz Piotrowski oraz Ula Schönhofer.

Funkcjonalnie i z wykorzystaniem starych mebli

Nowy lokal powstał, podobnie jak poprzedni, w pawilonie z czasów PRL-u, z charakterystycznym, olbrzymim grzejnikiem Faviera. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez inwestorów założeniem projektu było pewne odniesienie do pierwszego Nie/Mięsnego, jednak w nowej odświeżonej formie. Poza tym pozostawiono projektantom wolną rękę.

Nowy lokal powstał, podobnie jak poprzedni, w pawilonie z czasów PRL-u, z charakterystycznym, olbrzymim grzejnikiem Faviera. fot. Beata Czurakowska, Lokum Studio

Poprzednio w tym miejscu znajdował się lokal gastronomiczny, zatem autorzy projekty zdecydowali się na wykorzystanie części zastanych mebli. Zostały one poddane renowacji, a w krzesłach zmieniono tapicerkę dobraną do kolorystyki lokalu.

W projekcie funkcjonalnym zadbano o to, aby każdy gość znalazł odpowiednie miejsce dla siebie. Stoliki można rozdzielić lub - w razie wizyty większej grupy - połączyć, z kolei przy oknach zaplanowano czteroosobowe okrągłe stoły. Mateusz Piotrowski i Ula Schönhofer zaprojektowali także tapicerowane ławy, a obok baru niewielki aneks z niższymi stolikami kawiarnianymi i pufami.

Akcent na sufit

Projektanci zaproponowali zestawienie mocnego akcentu jakim jest sufit, instalacje i górny pas ścian w kolorze sjeny palonej. Kontrastuje z posadzką w pastelowych kolorach, której wzór jest skomponowany z pojedynczych płytek gresowych barwionych w masie, o wymiarach 10 x10 cm. Ściany nad posadzką zostały pomalowane w delikatnych odcieniach beżowo-oliwkowych, ciemniejszym i jaśniejszym.

Sufit w kolorze sjeny palonej kontrastuje z jasną posadzką na podłodze. fot. Beata Czurakowska, Lokum Studio

Bryłę baru pozostawiono, lecz wcześniej pokryty wzorzystymi płytkami, teraz zyskał zupełnie nową formę, z delikatnymi pionowymi podziałami.

Pionowy rytm pojawia się również jako dekoracja okien wykonana z drewnianych listew, co jest również wyraźnym, widocznym z zewnątrz odniesieniem do pierwszego Nie/Mięsnego.

Za barem zaprojektowano półki na zamkniętej konstrukcji z płaskowników stalowych, wypełniające przestrzeń za barem. Ścianę pod półkami zamyka pas z białych płytek w takim samym formacie jak format płytek zastosowanych na posadzce. Kwadratowe białe płytki 10x10 wieńczą również ściany łazienki. Również tutaj zestawiono je z intensywnym kolorem, w którym wykończony jest sufit.

Całkowicie nowe jest natomiast oświetlenie tworzące w lokalu przytulny klimat. Oprócz wiszących żarówek vintage o ciepłej barwie i reflektorów sufitowych, na ścianach zastosowano lustrzane kinkiety według własnego projektu.

Jako element dzielący przestrzeń od wejścia do toalety zaprojektowano ściankę działową z siatki i profili stalowych, która pełni także funkcję miejsca na wieszaki.

Istotną rolę dekoracyjną grają rośliny umieszczone na ścianach w pastelowych doniczkach.