W piwnicy historycznej kamienicy powstała winiarnia z klimatem

Przygaszone światło, nastrojowe oświetlenie, kamienne mury nowosądeckich podziemi, dębowe beczki z winem, a nad wszystkim górujący kwiecisty mural na łukowym suficie – nowo otwarta Winiarnia Sądecka zachwyca nie tylko winem, ale również klimatem lokalu, którego wnętrza zaprojektowała arch. Katarzyna Malec z pracowni I.Studio Design.

W Nowym Sączu powstało miejsce dedykowane miłośnikom wina, które oprócz jakości serwowanych trunków oferuje również wnętrza zapewniające wyjątkową atmosferę. – Chcieliśmy stworzyć w Nowym Sączu nietypowe miejsce, z klimatem, z intymnymi lożami gdzie każdy może poczuć się komfortowo. A przede wszystkim, miejsce gdzie można napić się dobrego wina, w miłej atmosferze i uzyskać fachową poradę sommeliera – mówi Ewa Golik, właścicielka Winiarni Sądeckiej.

Autorką projektu wnętrz jest arch. Katarzyna Malec z pracowni I.Studio Design. – Pamiętam doskonale pierwsze spotkanie, kiedy patrząc na surowe mury piwnic historycznej kamienicy czułam ekscytację. Wnętrze piwnicy było jednak strasznie zniszczone z powodu wcześniejszego przeznaczenia lokalu. Chciałam jednak odgrzebać i wydobyć to, co zostawiła nam historia – wspomina architekt, którą wymagające wnętrza piwnicy w historycznej kamienicy zachwyciły i natchnęły do stworzenia wystroju pełnego różnorodnych faktur i kolorów.

Wyeksponowanie historycznych smaczków, jakie odnaleźć można tylko we wnętrzach budynków sprzed lat było jednym z podstawowych założeń projektowych. Inwestorom zależało z kolei na tym, aby miejsce było przytulne i pozwalało klientom „odpłynąć” od otaczającej rzeczywistości sącząc wino w kameralnej atmosferze. Stąd też podział przestrzeni na zapewniające intymność loże oraz obecność we wnętrzach ciepłej wykładziny czy drewna w ognistym kolorze, które nawiązuje przy okazji do znajdujących się w winiarni beczek. Dodatkowo intymność we wnętrzach zapewniają stworzone z drewnianych paneli przesłony, a wrażenie przytulności – krzesła i fotele z miękkim obiciem.

Te ostatnie powstały w manufakturze mebli HM, która specjalizuje się w wytwarzaniu mebli tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi. Architekt pieczołowicie dobierała wieńczące je tkaniny, tak aby ich różnorodna kolorystyka (soczysta zieleń, szarość, błękit, kolor miodowy, motywy kwiatowe) tworzyła harmonijną kompozycję, a także... komponowała się z muralem na suficie.

Łukowe sklepienie w głównej sali wieńczy bowiem kwiecisty mural wykonany przez Mariusza Brodowskiego, znanego szerzej jako Mgr Mors – nowosądeckiego artystę, działacza społecznego, animatora i edukatora, twórcę licznych murali w przestrzeniach miasta.

Pomysłodawczynią motywu malowidła była Katarzyna Malec. – Wino kojarzy mi się z winogronami, pnączami. Krzewy pną się po konstrukcji, a ja uznałam łuki za świetną konstrukcję dla pnączy. Chciałam przenieść tą analogię, jednak nie przedstawiać tego w sposób jeden do jednego, byłoby to zbyt oczywiste. Winogrona zmieniłam na kwiaty, które chciałam by nawiązywały kolorami do tkanin i uzupełniały wnętrze – wyjaśnia autorka projektu wnętrz.