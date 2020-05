W Poznaniu testują bramkę odkażającą

Jak można przeczytać na portalu Poznan.pl, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych testuje pierwszą w Wielkopolsce bramkę odkażającą. Urządzenie, które ułatwia walkę z wirusami i bakteriami, stanęło przy głównym wejściu do budynku.

REKLAMA

Propotyp bramki odkażającej stoi w holu POSUM, tuż przy wejściu. To niewielka konstrukcja, rozmiarami przypominająca kabinę windy. Zainstalowana w niej fotokomórka rejestruje ruch. Gdy ktoś wejdzie do bramki, sygnał z fotokomórki uruchamia pompę, która tłoczy płyn odkażający do dysz, znajdujących się w ściankach i suficie urządzenia. Następnie delikatna mgiełka płynu dezynfekującego opada na osobę stojącą w komorze. Przy wyjściu z bramki kolejna fotokomórka daje sygnał do wyłączenia dysz.

- Urządzenie jest protopypowe, znajduje się w fazie testów - podkreśla Krzysztof Albiński, dyrektor POSUM. - Trafiło do nas pilotażowo, więc kwestia zainstalowania go na stałe jest jeszcze sprawą otwartą. Jednak każda nowość, która może ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, na pewno jest warta przetestowania.

Producentem bramki jest lokalna firma z Wielkopolski. W urządzeniu stosowane są atestowane płyny o działaniu bakteriobójczym i antywirusowym, bezpieczne dla ludzi. Nie mogą w nim być rozpylane środki do dezynfekcji zawierające alkohol. Aby jednak zachować maksymalne standardy bezpieczeństwa, każdy wchodzący do bramki powinien założyć okulary chroniące oczy.