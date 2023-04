W przestrzeniach londyńskiego Harrodsa swoją kawiarnię otworzyła... Prada

W przestrzeniach Londyńskiego Harrodsa swoją kawiarnię otworzył włoski dom mody Prada. We wnętrzach zachwycających charakterystyczną dla marki estetyką serwowane są klasyczne włoskie przysmaki.

Od 31 marca 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku w przestrzeniach domu towarowego Harrods w Londynie działać będzie kawiarnia Prada Caffè.

Wnętrza nawiązują wystrojem do charakterystycznej estetyki włoskiego domu mody: znajdziemy tutaj flagową zieleń i motywy trójkątów.

Posadzka w szachownicę nawiązuje do historycznego butiku Prady w Galleria Vittorio Emanuele II w Mediolanie.

31 marca w przestrzeniach kultowego domu towarowego Harrods w Londynie Prada otworzyła własną... kawiarnię. Wnętrza Prada Caffè zostały zaprojektowane z intencją zapewnienia klientom niezapomnianych, wyjątkowych wrażeń w zupełnie nowej formie.

Kawiarnia Prada Caffè w domu towarowym Harrods w Londynie. fot. ©StudioVF17

I chociaż kawiarniana forma może być nowa, to wizualnie we wnętrzach znajdziemy mnóstwo nawiązań do znaków rozpoznawczych włoskiej marki. Od wystroju wnętrz, przez menu, po zastawę stołową - każdy detal odzwierciedla charakterystyczne dla Prady podejście do postrzegania świata.

Ściany, sufity oraz obite aksamitem sofy i fotele zabarwione są na flagowy kolor włoskiego domu mody, zieleń. Podłoga w kawiarni motywem szachownicy nawiązuje do historycznego butiku Prady zlokalizowanego w Galleria Vittorio Emanuele II w Mediolanie. Z kolei pełniące rolę kwietników płaskorzeźby na ścianach kojarzyć się mogą z niektórymi sklepami marki.

Kawiarnia Prada Caffè w domu towarowym Harrods w Londynie. fot. ©StudioVF17

Z równym pietyzmem Prada dobrała ekskluzywną zastawę stołową, która harmonizuje z wystrojem wnętrz. Pozycje z menu serwowane są na bladoniebieskiej japońskiej porcelanie z kontrastującą czarną linią, zainspirowanej antyczną ceramiką celadońską i w wykonanych z dmuchanego szkła kryształach, w tym z serii Triangle z typowym dla Prady trójkątnym wzorem.

Jak na kawiarnię sławnego włoskiego domu mody przystały, we wnętrzach Prada Caffe serwowane są przysmaki, łączące włoską tradycję z nowoczesną sztuką kulinarną na każdą porę dnia. Goście znajdują tutaj kanapki, dania z łososia, risotto, a także kartę win z pozycjami z każdego regionu Włoch: od Sycylii po Piemont. Główną rolę odgrywają jednak wypieki cukiernicze, eksponowane na spektakularnym centralnym blacie i na ścianie z ladą.

Niebawem otwarte ma zostać także stoisko zewnętrzne, które zaoferuje londyńczykom pyszną gamę włoskich lodów.

Prada Caffè będzie działać do 7 stycznia 2024.