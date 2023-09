W rezydencji z początków ubiegłego stulecia podwoje otworzył hotel Mercure

Otoczona sadami i winnicami rezydencja z początków ubiegłego stulecia przemieniła się w czterogwiazdkowy hotel Mercure Conacul Cozieni.

Mercure Conacul Cozieni znajduje się w rezydencji z początków ubiegłego stulecia, otoczonej winnicami i sadami. Dzięki modernizacji i rozbudowie hotel z dbałością o każdy detal zachowuje styl architektoniczny Brâncovenesc, będąc gratką dla miłośników eksploracji lokalnej kultury i historii.

Położony w urokliwym naturalnym krajobrazie otaczającym klasztor Pasărea, jezioro Pasărea i las Pustnicu, hotel jest idealnym miejscem na imprezy biznesowe i okolicznościowe, wypoczynek i relaks, a także chwile wytchnienia na świeżym powietrzu. Obiekt znajduje się w pobliżu autostrady A2, dzięki czemu jest doskonale skomunikowany z Bukaresztem i jego metropolitalnym obszarem biznesowym, a od międzynarodowego lotniska Henri Coandă dzieli go zaledwie 30 minut jazdy samochodem i autobusem.

Czterogwiazdkowy Mercure Conacul Cozieni oferuje gościom 75 nowoczesnych i artystycznie zaprojektowanych pokoi typu superior, privilege oraz apartamenty, wzbogacone pięknymi obrazami stworzonymi przez młodą rumuńską artystkę Carinę Rusu. Całości dopełniają zdobienia stylizowane na tradycyjne rumuńskie motywy. Do dyspozycji odwiedzających nowy hotel są wysokiej jakości udogodnienia, takie jak: kosmetyki Elemental Herbology dostępne w łazienkach, bezpłatny minibar i przytulny umeblowany balkon z widokiem na basen. Wszystko w myśl "Great Bed for Great Dreams", jaka przyświeca marce Mercure.

Renowacja historycznej rezydencji

W ramach renowacji historyczna rezydencja została przekształcona w miejsce konferencyjne. Sala balowa Podgoreanu pomieści do 250 osób i wyróżnia się miejskim, industrialnym wystrojem. Znajduje się na pierwszym piętrze i zapewnia dostęp do przytulnego tarasu. Kompleks hotelowy uzupełniła zupełnie nowa modułowa przestrzeń eventowa Codrii Vlăsiei ze wspaniałymi dziełami sztuki, stworzonymi przez młodą artystkę Isabellę Stefani. Ta część hotelu zachwyca zaskakującymi motywami artystycznymi i instalacjami, takimi jak drzewo życia na głównej ścianie holu stworzone przez znaną rumuńską artystkę Ileanę Oancea.

Międzynarodowa restauracja à la carte i bar Elements oferują różnorodne dania inspirowane historycznymi smakami, lokalnymi odkryciami i żywiołami życia - wodą, ogniem, ziemią i powietrzem. 10-miejscowy T-Cellar to sekretny zakątek, w którym króluje wino. Hotel oferuje gościom dostęp do odkrytego basenu, w pełni wyposażonej siłowni z widokiem na las, sauny suchej i mokrej, a także tarasu na świeżym powietrzu.

Ogromny ogród otaczający obiekt, parking zewnętrzny z 4 ładowarkami do samochodów elektrycznych, panele słoneczne podgrzewające wodę w basenie oraz recykling stuletnich cegieł przekształconych przez zainspirowanych architektów w piękne balkony są częścią misji zrównoważonego rozwoju hotelu, wpisując się w globalną filozofię Accor.

Projekt kompleksu wykonał zespół architektów Studio3.

Jestem bardzo dumny widząc, jak ta spektakularna nieruchomość ożywa. To nagroda za ciężką pracę, pasję i ambicję, które włożyliśmy w tę inwestycję przez ostatnie cztery lata wraz z architektami, inżynierami i projektantami. Naszym celem było uratowanie tego architektonicznego klejnotu poprzez zachowanie jego oryginalnego stylu i oddanie go społeczności z nowymi udogodnieniami, aby zaspokoić potrzeby współczesnych podróżnych i organizatorów różnorodnych wydarzeń" - powiedziała Claudia BADIU, CEO Next Hospitality, rumuńskiej firmy, która będzie zarządzać hotelem.