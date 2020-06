W sierpniu otwarcie Nobu Hotel Warsaw, a już dziś zaglądamy do wnętrz

3 sierpnia swoje podwoje otwiera Nobu Hotel Warsaw. Goście podejmowani będą w budynku składającym się z dwóch skrzydeł: „klasycznego” w stylu Art Deco, którego początki sięgają lat 20-tych zeszłego stulecia, oraz „nowoczesnego”, będącego wynikiem współpracy Medusa Group i kalifornijskiego Studio PCH.

Nobu Hotel Warsaw otwiera swoje podwoje 3 sierpnia 2020. Będzie to pierwszy hotel grupy Nobu Hospitality w Polsce, a zarazem 12 hotel i 43 restauracja tej luksusowej marki lifestylowej założonej przez Nobu Matsuhisę, Roberta de Niro oraz Meira Tepera na świecie. W hotelu znajdować się będzie 117 eleganckich i przestronnych pokoi, inteligentnie zaprojektowana przestrzeń przeznaczona do organizacji spotkań i eventów, pokaźnych rozmiarów klub fitness oraz kultowa Nobu Restaurant & Café.

Część miasta, w której zlokalizowany jest hotel, czyli na ulicy Wilczej będącej centrum stołecznej kreatywności oraz w niedalekiej odległości od Starego Miasta, wybudowana została w XIII wieku, a następnie pieczołowicie odtworzona po II Wojnie Światowej. Podróżnicy poszukujący intelektualnych wrażeń z pewnością docenią urok tej coraz bardziej popularnej destynacji turystycznej. Wkomponowany w krajobraz Warszawy, Nobu Hotel Warsaw umiejscowiony jest w tętniącej życiem okolicy pełnej modnych winiarni otwierających latem swoje ogródki, jak również sklepów, galerii sztuki, kawiarni i restauracji.

Nobu Hotel Warsaw składa się z dwóch skrzydeł – „klasyczne”, znajdujące się w niegdysiejszym Hotelu Rialto w stylu Art Deco, którego początki sięgają lat 20-tych zeszłego stulecia, czyli okresu międzywojennego, oraz „nowoczesne”, będące wynikiem międzykontynentalnej współpracy polskiej firmy architektonicznej Medusa Group oraz kalifornijskiej Studio PCH. Z poszanowaniem historii i niezłomnego ducha miasta, efekt współpracy obu firm opowiada historię dzisiejszej Warszawy – otwartej, nowoczesnej i różnorodnej.

Pokoje urządzone zostały w różnych stylach od klasycznego do supernowoczesnego, nawiązującego do dynamicznego rozwoju Polski, co pozwala gościom na wybór takiego, który idealnie odpowiada ich gustom. Jednakże każdy z nich emanuje spokojem z nutą japońskiego designu. Te znajdujące się w nowoczesnym skrzydle wyposażono w okna sięgające od podłogi po sam sufit, dzięki czemu oferują wspaniały widok na panoramę miasta lub okolicę. We wszystkich częściach wspólnych hotelu znajdują się nowoczesne dzieła polskich twórców z Jankilevitsch Collection.