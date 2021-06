W sklepie yestersen zrekonstruowali scenografię z filmu Almodóvara

W sklepie stacjonarnym yestersen w Warszawie można zobaczyć rekonstrukcję salonu z filmu „Ludzki głos” Pedra Almodóvara.

W sklepie stacjonarnym yestersen, dzięki współpracy marki z Gutek Film, powstała rekonstrukcja salonu z filmu Pedra Almodóvara „Ludzki głos”.

Pełna barw filmowa scenografia autorstwa Antxóna Gómeza posłużyła za inspirację do urządzenia salonu - raju dla estetów, miłośników kina i designu.

W aranżacji wnętrz znajdują się meble reprezentujące światowy design i polskie legendy wzornictwa.

Goście yestersen mogą wszystkimi zmysłami doświadczyć emocji jak z filmu. Posłuchać muzyki, dotknąć przedmiotów i na własne oczy zobaczyć finalny efekt odwiedzając sklep stacjonarny w Warszawie przez całe lato. – Naszym celem było wyjście poza bezpośrednie odwzorowanie obiektów i znalezienie rodzimych wzorów wpisujących się w kanon. Jestem dumny z tego, co wypracowali nasi specjaliści – mówi Karol Misztal, założyciel i CEO yestersen.

Salon z „Ludzkiego głosu” w yestersen to zbiór najlepszych mebli, oświetlenia i dekoracji w stylu vintage i tych o współczesnym rodowodzie. Główny punkt stanowi unikatowy regał proj. R. Hałasa. Na nim znajdują się, dostępne na platformie: książki, wazony vintage, kolorowe świece i szklane formy Horbowy Nowa Era, a także para figurek ptaków od Kay Bojesen. Odwiedzający yestersen znajdą w salonie figurki od AS Ćmielów, charakterystyczne dla polskiego wzornictwa. Regał Hałasa rozświetlają przenośne lampy LED hiszpańskiej marki Marset, proj. J. Gaspara i C. Mathieu. W salonie nie zabrakło pary foteli, obitych w panterkę, proj. E. Homy z lat 60. - to odpowiedź na fotele wypożyczone do filmowej scenografii z prywatnej kolekcji Almodóvara. Na lustrzanym stoliku Block od HKliving stoi czerwona patera vintage, powstała ok. 1950 r. w Hucie Mandruzatto, Murano.

W drugiej części salonu znajduje się reprodukcja obrazu malarza Giorgio de Chirico. Czerwona sofa marki Hübsch wystawiona jest w towarzystwie kinkietów w stylu Space Age. Salon rozświetla kultowa lampa Panthella 320 proj. V. Pantona z 1971, a także kolorowe lampy z serii TRN od Pani Jurek. Błękitne fotele, proj. J. Chierowskiego, zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby aranżacji przez markę 366 Concept. Stolik Shuffle MH1 od &Tradition wspaniale komponuje się we wnętrzu z geometrycznym dywanem od szweckiej marki Layered.

Dodatkowo kuratorzy z yestersen stworzyli selekcję produktów inspirowaną filmem i wybrali przedmioty stylistycznie zbieżne ze scenografią tego kinowego dzieła. Pośród ponad 400 produktów, fani Almodóvara mogą znaleźć meble i dodatki z filmowego mieszkania głównej bohaterki (w tej roli Tilda Swinton).