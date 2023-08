W stuletniej krakowskiej kamienicy otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection

W Krakowie otwarto pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection z portfela Accor. The Crown Kraków Handwritten Collection powstał w odrestaurowanej kamienicy z 1923 r., w której znajdziemy mnóstwo odwołań do stylu art déco.

REKLAMA

Do portfolio marki Handwritten Collection dołącza pierwszy hotel w Polsce i drugi w regionie Europy Wschodniej - The Crown Handwritten Collection.

Obiekt powstał w kamienicy z 1923 r.

Oryginalne wnętrza 44 pokoi i wyjątkowe owalne apartamenty, a także restauracja z lobby barem i zaplecze konferencyjne tworzy unikatowy butikowy produkt.

Kto zmierzając od strony Bronowic na Rynek Główny w Krakowie, znajdzie się w pobliżu placu Inwalidów, ten niechybnie skieruje wzrok na charakterystyczną fasadę znajdującej się przy ulicy Królewskiej 6 kamienicy zaprojektowanej przez Wacława Krzyżanowskiego i oddanej do użytku w 1923 roku. Obła bryła i nienachalne zdobienia imponującego budynku odsyłają wyobraźnię ku epoce poddającej refleksji praktyczną funkcję piękna w życiu człowieka i poszukującej nowych form ekspresji, łączących kunszt wykonania, szlachetne materiały i użyteczność.

W tym gmachu, pieczołowicie odrestaurowanym i położonym przy jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych w centrum miasta, pierwszych gości powitał nowy hotel The Crown Kraków Handwritten Collection, który zgodnie z wizją prowadzących go hotelarzy jest miejscem, gdzie artystyczne i utylitarne ambicje historycznego stylu art déco wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych podróżników.

- Ideą, jaka przyświecała nam przy tym niesamowitym hotelu było uchwycenie dawnego ducha prawdziwej polskiej gościnności oraz historii, jaka wiąże się z tym stuletnim budynkiem oraz samym Krakowem. Dzięki indywidualnemu podejściu, chcemy zapewnić naszym gościom wysublimowaną podróż, która w iście królewskim stylu pozwoli im odkryć historyczną stolicę Polski. Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć lokalną historię niepowtarzalnej marki Handwritten Collection w Krakowie – podkreśliła Patrycja Matyjaszczyk, Brand Manager - Mercure & Handwritten Collection – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Europa Wschodnia.

Do portfolio marki Handwritten Collection dołącza pierwszy hotel w Polsce i drugi w regionie Europy Wschodniej - The Crown Handwritten Collection, fot. mat. pras.

Na pięciu kondygnacjach The Crown Kraków Handwritten Collection na gości czekają 44 pokoje, restauracja, bar, a także przestrzeń konferencyjno-bankietowa i strefa fitness. Wystrój wnętrz już od progu przenosi podróżnych w klimaty międzywojnia i ówczesnej awangardy artystycznej. Inspiracje stylem art déco napotyka się tu na każdym kroku. Utylitaryzm wzornictwa, geometryczna prostota form i szlachetne materiały wykończeniowe stanowią doskonały balans między tym, co użyteczne, praktyczne, a zarazem kunsztownie wykonane. Od marmurkowych szafek nocnych w pokojach przez ażurowe zdobienia w sali konferencyjnej i restauracji aż po hotelowy bar utrzymany w modernistycznej stylistyce streamline – w The Crown Kraków Handwritten Collection każdy detal zaprojektowano z myślą o tym, by otoczyć gości pięknem, a zarazem zapewnić im nowoczesny komfort, do którego przywykli.