W Szczecinie powstało przedszkole dla dzieci ukraińskich imigrantów

YOUkraine to fundacja, której założycielkami są siostry pochodzące z Ukrainy – Irina Lechowicz i Mariya Niewiarowska, a przedszkole Maleńka Kraina w Szczecinie to ich najnowszy projekt.

Nowo powstałe przedszkole Maleńka Kraina to inicjatywa, która choć częściowo, zwraca dzieciom utraconą beztroskę.

Bezpieczna przystań dla dzieci z Ukrainy znajduje się w Szczecinie i działa od 1 października 2022 roku.

Przedszkole stanowi dla dzieci zalążek utraconego domu. W Maleńkiej Krainie są otoczone rówieśnikami, którzy posługują się tym samym językiem, dzielą tradycje, zwyczaje, ale też przeżycia. Przedszkole to jednak nie tylko miejsce rozwoju i nauki dla najmłodszych, ale też źródło zatrudnienia osób dorosłych przybyłych z Ukrainy. Zajęcia prowadzone w Maleńkiej Krainie przygotowują najmłodszych do nowego życia w Polsce, realizując tutejszą podstawę programową pod okiem nauczycieli, a także przy wsparciu pedagogów specjalnych, psychologów czy logopedów.

Dziś z przedszkola w Szczecinie korzysta nie tylko 75 małych podopiecznych, ale także ich rodziny i najbliższe otoczenie, fot. mat. prasowe

Przedszkole powstało w miesiąc

Trudno w to uwierzyć, ale przedszkole Maleńka Kraina powstało zaledwie w przeciągu miesiąca. Sprawną realizację fundacja zawdzięcza wsparciu Prezesa P.B. Calbud Edwarda Osiny, który zaufał YOUkraine, udostępnił fundacji lokal oraz zorganizował ekipę budowlaną. W przeciągu tygodnia 650 mkw. zostało dostosowane do wymogów sanitarnych i zmienione w przestrzeń odpowiednią dla rozwoju dzieci. Projekt nie doszedłby do skutku bez pomocy wolontariuszy, a także zaangażowania członków fundacji, którzy sprawnie zorganizowali materiały budowlane i złożyli niezbędne dokumenty. Dziś z przedszkola w Szczecinie korzysta nie tylko 75 małych podopiecznych, ale także ich rodziny i najbliższe otoczenie. Poza zajęciami dla dzieci, w Maleńkiej Krainie organizowane są spotkania integracyjne, warsztaty i szkolenia dla rodzin zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Łącznie z projektu korzysta już niemal 500 osób.

Przedszkole Maleńka Kraina powstało zaledwie w przeciągu miesiąca, fot. mat. prasowe

Fundacja YOUkraine odniosła już kilka sukcesów w rozwoju przedszkola. Najnowszymi nabytkami Maleńkiej Krainy są m.in. wykładzina i sufity akustyczne oraz ponad 150 roślin na terenie ośrodka. Ponadto nawiązano współprace z Pomorską Akademią Medyczną, Wydziałem Pedagogiki i Publicznym Przedszkolem nr 8. Organizacja cieszy się każdym zwycięstwem, ale bez dalszego wsparcia funkcjonowanie Maleńkiej Krainy może stanąć pod znakiem zapytania. Potrzebna jest między innymi przestrzeń sensoryczno-zabawowa z bezpiecznym wyposażeniem, tablice interaktywne i inne materiały dydaktyczne, a także wsparcie ze strony specjalistów logopedii, pedagogiki czy psychologii. W tym roku Polacy jako społeczeństwo udowodnili, że potrafią się jednoczyć i nieść ogromną pomoc potrzebującym. Udało nam się zapewnić bezpieczny dom dla wielu rodzin i dziś aż 8 proc. społeczeństwa stanowią osoby z Ukrainy. Kolejnym krokiem jest organizowanie takich instytucji, jak szczecińskie przedszkole, które pozwolą na integrację i dostosowanie nowo przybyłych do życia w Polsce.