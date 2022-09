W takim biurze pracują specjaliści Allegro w Fabryce Norblina. Zaglądamy do wnętrz!

24 tys. mkw. powierzchni, siedem pięter i zjawiskowy design - taka jest nowa siedziba Allegro w Warszawie. Tym samym Allegro zostało największym najemcą Fabryki Norblina. Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group.

Allegro z Q22 przeniósł swoją warszawską siedzibę do Fabryki Norblina.

Biurowce Plater i Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblina.

Biuro jest utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group.

Prestiżowa okolica warszawskiej Woli, zabytkowe budynki, historyczne uliczki, doskonała komunikacja z pozostałą częścią miasta - o planowanej przeprowadzce Allegro z Q22 do reprezentatywnych biurowców kompleksu Fabryki Norblina było już głośno od jakiegoś czasu. Choć pomysł Allegro na stworzenie unikatowego designu biura był do tej pory nieco owiany tajemnicą, dziś nareszcie możemy zajrzeć na środka i podziwiać spektakularną przestrzeń firmy, która zajmuje niemal 24 tys. mkw. powierzchni (7 pięter). Realizacją projektu wnętrz zajęła się warszawska pracownia The Design Group, która zatrudniona była również do aranżacji poznańskiej, największej siedziby Allegro.

Unikalne wnętrza biura Allegro w historycznym kompleksie Fabryki Norblina, fot. The Design Group

Ogromny wzrost Grupy Allegro w Polsce, dynamiczna ekspansja spółki w innych krajach oraz intensywny rozwój zespołów, przyniosły potrzebę powiększenia przestrzeni do pracy w kilku miastach Polski, w tym w Warszawie. W stolicy Polski Allegro zdecydowało się na wynajęcie znacznie większej powierzchni, w prestiżowej lokalizacji i przestrzeni (w której zastosowano wiele innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań), która przyciągnie pracowników do nowego biura. Wybór padł na nowe, unikatowe ze względu na nietypowe połączenie historii terenów zakładowych z przyszłością, biurowce Plater i Galwan kompleksu zwanego Fabryką Norblina. Dla Allegro ważnym było również to, że nowoczesne powierzchnie biurowe kompleksu spełniają najwyższe standardy klasy A, a same budynki otrzymały certyfikację BREEAM na poziomie Very Good i wyposażone są w szereg rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz udogodnień dla pracowników. Firma zajmuje tu finalnie blisko 24 000 mkw. i jest największym najemcą Fabryki Norblina.

Allegro jest dziś europejskim czempionem rynku e-commerce oraz bezsprzecznie ulubionym miejscem zakupów Polaków. Chcemy zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenie, dlatego od samego początku budujemy nasze produkty w ramach własnych zespołów i zależy nam, aby tworzący je ludzie pracowali w jak najbardziej komfortowych warunkach. Ma to szczególne znaczenie w codzienności pracy hybrydowej, gdy spotykamy się w biurach w określonym celu, a ich przestrzeń powinna wspierać kreatywność i budowanie relacji - mówi Anna Wróbel, HR Director Allegro.

- Dziś, gdy znacznie przyśpieszyliśmy naszą ekspansję zagraniczną - rozwijając naszą międzynarodowa platformę Allegro, a także integrując się z czeską Grupą Mall, nowe, przystosowane do efektywnej współpracy przestrzenie, są dodatkowym wsparciem w realizacji naszych ambitnych celów biznesowych, a także kolejnym atutem pracy w Allegro. Po prostu #dobrzetubyć. - dodaje.

W klimacie pofabrycznej nowoczesności

Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblin. Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania. Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

Od początku prac przy warszawskim projekcie, wspólnie z Allegro chcieliśmy wprowadzić do przestrzeni industrialny charakter. We wnętrzach mamy więc bardzo dużo wyeksponowanych surowych, prawdziwych materiałów i szarości - podkreśla Karolina Kózka, główna architektka z zespołu projektowego The Design Group odpowiedzialna za koncepcję wnętrza biura Allegro Warszawa.

Dla podkreślenia stylu industrialnego zaprojektowane zostały także akustyczne oprawy oświetleniowe, formą nawiązujące do pofabrycznych lamp oraz szare baffle akustyczne w kształcie łuku, przypominające układ sklepienia, charakterystycznego dla dawnych fabryk. Jednocześnie zależało nam na utrzymaniu nowoczesnej nuty budynku, dlatego do przestrzeni wprowadziliśmy również sporą ilość eleganckich i innowacyjnych rozwiązań, a także naturalnych materiałów, jasnych kolorów, mebli miękkich oraz zieleni – opowiada architektka.

Biuro jest utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia, fot. The Design Group

Realny wpływ na wygląd biura mieli też sami pracownicy Allegro. To właśnie oni decydowali o kolorach, grafikach czy materiałach, które teraz można podziwiać we wnętrzach. Cieszymy się, że mogliśmy ich w tym procesie wspierać, wysłuchać, a następnie urzeczywistnić wskazane pomysły. To było ciekawe i wartościowe doświadczenie dla obydwu stron - dodaje Alicja Zielińska, architektka The Design Group z dedykowanego dla realizacji biura Allegro zespołu projektowego.

Nawiązania do stylu kompleksu Fabryki Norblina można też znaleźć już na samym wejściu, w strefie recepcyjnej. Lada recepcji została wykończona tym samym, przypominającym rdzę, materiałem, co trzony budynków. Kształt frontów lady intryguje i skutecznie przykuwa uwagę. Design nawiązuje do starych maszyn, a zarazem koresponduje z wnętrzami całego biura.

Nowa przestrzeń biura Allegro, powstawała w czasie trwania pandemii, dlatego zakłada ona różne możliwości użytkowania. Wnętrza są przystosowane pod względem sanitarnych obostrzeń (baterie na czujkę, nakładki na klamki, która umożliwiają bezdotykowe otwieranie drzwi, szerokie korytarze komunikacyjne, możliwość zamontowania przysłon dla pracujących w recepcji), a także pod względem technicznym: możliwość rezerwacji salek i budek, regulacja oświetlenia, jego natężenia i temp barwowej.

Hybrydowe open space – transparentna funkcjonalność

Allegro postawiło na stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej, elastycznej i transparentnej, tak by biuro było łatwe do szybkiej reorganizacji w zależności od potrzeb danego użytkownika czy zespołu. Dzięki temu nowe, hybrydowe przestrzenie zapewniają pracownikom Allegro ogromną swobodę w wyborze stylu i miejsca pracy, a to z kolei korzystnie wpływa na produktywność i komfort użytkowników. Do dyspozycji pracowników są m.in.: sale spotkań dla zespołów do pracy ad-hoc, phone boothy różnej wielkości (mieszczące nawet do 6 osób), duże centrum konferencyjne na VIII piętrze, specjalnie zaprojektowane dla Allegro tarasy łączące przestrzenie relaksu z miejscami do pracy pośród natury i na świeżym powietrzu i wiele więcej.

Do dyspozycji pracowników są m.in.: sale spotkań dla zespołów do pracy ad-hoc, phone boothy różnej wielkości (mieszczące nawet do 6 osób), duże centrum konferencyjne na VIII piętrze, fot. The Design Group

Jednocześnie z troski o swoich pracowników, firma zadbała również o to, by nowa siedziba umożliwiała odbycie bezpiecznego spotkania w firmie, zachowanie dystansu społecznego, a zarazem jednoczyła i nie ograniczała kontaktów pomiędzy pracownikami. Allegro zależało na tym, by biuro sprzyjało integracji, budowaniu personalnych relacji i wellbeingowi pracowników. Właśnie dlatego w biurze króluje duża ilość podwójnych przeszkleń, które prócz wizualnej otwartości, dały możliwość wydzielenia poszczególnych stref, takich jak przestrzeni do współpracy, indywidualnej pracy czy relaksu pośród licznej zieleni.

Głównym założeniem projektu wnętrz warszawskiego biura Allegro było stworzenie przestrzeni możliwie jak najbardziej otwartej, a jednocześnie by pracownicy mieli możliwość wydzielania swojego terytorium lub miejsca do pracy zespołowej, przy zachowaniu jak największej transparentności biura. Stąd też zrodził się pomysł na nietypowe rozwiązanie, które nazwaliśmy ‘hybrydowym open space. Biuro podzieliliśmy z Klientem na strefy - ze szczególną dbałością o akustykę - w taki sposób, aby zmaksymalizować powierzchnię przestrzeni do pracy, a jednocześnie, aby móc uzupełnić biuro szeregiem funkcji socjalnych, wspierających współpracę, wymianę myśli i integrację – dodaje, arch. Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Szklana geometria

W projekcie dominują szklane ściany, które dają wrażenie otwartej, transparentnej przestrzeni. Dzięki temu dużo światła dziennego wpada nawet do odległych od okien stref, a pracownicy nie są odseparowani od innych zespołów – widzą co się dzieje u innych i czują jedność z pozostałymi użytkownikami biura. Jednym z nowatorskich rozwiązań wnętrz biura, które było opracowywane przez specjalistów od przeszkleń, są wkomponowane w układ szprosowania szklanych ścian tablice do pisania, które zazwyczaj są niezależnym elementem wyposażenia biura.

W projekcie wnętrz biura Allegro w Warszawie w niektórych zamkniętych pomieszczeniach wykorzystaliśmy prostokąty wyrysowane przez szprosy, pośrodku podwójnego szklenia. Po ofoliowaniu wewnętrznej szklanej ściany, umieściliśmy w ów prostokątach tablice do pisania, które wyglądają designersko, a do tego z pewnością posłużą zespołom podczas spotkań. – tłumaczy arch. Karolina Kózka.

Przeszklenia znajdujące się w biurze zdobione są geometrycznymi szprosami z naturalnego drewna – forniru, którym często towarzyszą akustyczne kotary dopasowane do kodu kolorystycznego biura. Choć to drobne elementy, to bardzo ocieplają biuro i przełamują jego industrialny charakter.

Warszawska enklawa – zielone jungle room

W biurze Allegro jest wiele stref, które robią szczególne wrażenie i zapadają mocno w pamięć. Jednymi z nich są tzw. „jungle roomy”, czyli specjalnie zaprojektowane dla pracowników unikatowe przestrzenie relaksu, do pracy własnej w skupieniu i ciszy lub też do mniej formalnych spotkań w grupie do 10 osób. Wnętrza te charakteryzują się ogromną ilością przeróżnych roślin, pośród których ustawione zostały meble miękkie. Wszystko dlatego, że Allegro zależało na wydzieleniu nietypowego miejsca do pracy, a zarazem relaksu, przypominającego nieco domowe, odległe od zgiełku zacisze. Pracownicy mogą oderwać się od biurka, odpocząć wśród kojącej zieleni i nabrać sił do kreatywnej pracy w sprzyjających warunkach.

Zielone jungle room Allegro w Fabryce Norblina, fot. The Design Group

Model i wygląd tej przestrzeni wypracowany został przy współpracy Allegro, architektów The Design Group oraz specjalistów od zieleni, którzy doradzali w wyborze oryginalnych i nietypowych roślin.

Warszawskie jungle roomy w charakterze przypominają prawdziwą dżunglę – panuje w nich lekki półmrok, są skryte, odcięte od świata zewnętrznego. To naprawdę niesamowite, tworzące swój unikalny mikroklimat strefy, charakteryzujące się bogactwem różnorodnej zieleni i tropikalną atmosferą. – mówi Natalia Sztandor, architektka The Design Group z zespołu projektowego dedykowanego dla realizacji biura Allegro w Warszawie.

Projekt tej przestrzeni powielony został w projekcie wnętrz poznańskiej siedziby Allegro.

Zrównoważone przestrzenie pracy

Biuro Allegro spełnia najwyższe standardy z zakresu ekologii, a jednocześnie dba o dobre samopoczucie swoich pracowników i zapewnienie odpowiedniej ergonomii pracy. We wnętrzach znajdziemy naturalne, wysokiej jakości materiały oraz meble od polskich dostawców. Istotnym zabiegiem aranżacyjnym wpisującym się w zrównoważone podejście Allegro do wykorzystywania zasobów, było również ponowne wykorzystanie poprzednio użytkowanych już mebli. Co więcej, nad każdym miejscem pracy zamontowane zostały lampy z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem, które dodatkowo zdobione są akustycznymi osłonkami z filcu PET w kolorze rdzawym - specjalnie dobieranym przez architektów na rzecz projektu biura Allegro. Zabieg ten pomógł wzmocnić industrialny styl wnętrz. Dodatkowo, w każdym pomieszczeniu znajdują się ekrany akustyczne, panele czy baffle, które doskonale pochłaniają hałas. W wielu salach spotkań znajdują się kotary, które nie tylko mają właściwości akustyczne, ale też i pozwalają na chwilowe odseparowanie się od reszty biura na wypadek np. spotkania zespołu czy potrzeby wyciszenia się. Walory akustyczne posiadają również wykładziny, które znajdują się na wszystkich powierzchniach pracy, czy też komunikacji.