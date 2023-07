W tym biurze jest... bieżnia. Zaglądamy do nowej siedziby Puma Polska projektu Carbon Architecture

Gabinetowy układ przestrzeni, showroom z produktami marki, a także sporo zieleni i... bieżnia. Tak wygląda biuro Puma Polska w warszawskim biurowcu Forest zaprojektowane przez Carbon Architecture.

W warszawskim biurowcu Forest swoje biuro otworzyła Puma Polska.

Wizytówkę biura stanowi recepcja z Puma Barem i showroomem z produktami skrywanym za mobilną ścianą.

Do recepcji prowadzi... bieżnia, nawiązująca do profilu produktów marki.

Łącznikiem strefy wejścia i strefy pracowniczej jest kuchnia ze strefą relaksu.

Ze względu na poufny tryb pracy biuro zostało zaprojektowane w układzie gabinetowym.

Za projektem aranżacji wnętrza stoi pracownia Carbon Architecture.

Marka Puma, jeden ze światowych liderów branży sportwear, otworzyła swoją polską siedzibę w jednym z najbardziej ekologicznych budynków w Warszawie - w kampusie biurowym Forest.

Puma Bar w strefie wejścia

Recepcja z Puma Barem stanowi wizytówkę biura Puma Polska Już na wejściu do recepcji prowadzi bieżnia, nawiązująca do sportowego DNA marki. Aranżacja recepcji oparta jest na stalowej konstrukcji, która ustawiona pod odpowiednim katem dodaje dynamiki. We wnętrzu zostały wkomponowane różne gatunki roślin sprawiające wrażenie istnej dżungli.

We wnętrzu zostały wkomponowane różne gatunki roślin sprawiające wrażenie istnej dżungli. fot. mat. prasowe

Za ścianą mobilną z dzikim kotem znajduje się największy showroom dla kategorii Teamsport. W przypadku większych spotkań czy szkoleń ściana jest składana, z sufitu wyprowadzany jest ekran, a pracownicy zajmują miejsca na krzesłach konferencyjnych, sofach i hokerach. Po połączeniu przestrzeni stonowana kolorystycznie recepcja otrzymuje nowy charakter dzięki widokowi na innowacyjne produkty firmy.

Naszym celem było stworzenie dynamicznej formy, która od samego początku będzie kojarzyć się z ruchem i sportem. Ostre kąty oraz zmiany kierunków mają na celu podkreślenie sportowego profilu firmy, gdzie cały czas panuje ruch i zdrowa rywalizacja – podkreśla Mateusz Januszewski, współwłaściciel i architekt, Carbon Architecture.

Kuchnia i strefa relaksu

Kuchnia znajduje się w centrum biura będąc łącznikiem strefy wejścia i strefy pracowniczej. Na środku kuchni znajduje się wyspa wraz ze stalową instalacją, która jest kontynuacją metaloplastyki z recepcji. Przy oknie wśród zieleni wydzielono strefę z miękkimi siedziskami służącymi do nieformalnych spotkań oraz relaksu. Na plakatach podwieszonych na ścianach kuchni wyeksponowani są obecni globalni oraz lokalni ambasadorzy marki.

Na środku kuchni znajduje się wyspa wraz ze stalową instalacją, która jest kontynuacją metaloplastyki z recepcji. fot. mat. prasowe

Kuchnia w centralnej części stała się ulubionym miejscem wszystkich pracowników. Zróżnicowane typy siedzisk dają możliwość zarówno zjedzenia posiłku jak również odbycia nieformalnego spotkania na fotelach. Jednak największa liczba spotkań jest prowadzona przy długim barze w towarzystwie kawy – mówi Wanda Gąsiorek, współwłaściciel i architekt, Carbon Architecture.

Strefa buforowa

Ze względu na poufny tryb pracy biuro zostało zaprojektowane w układzie gabinetowym. Na korytarzu ułożenie posadzki w jodełkę wskazuje kierunek ruchu do pokojów biurowych. Na części ścian zachowano surowy beton, na którym zawieszono logotypy firmy Puma. Przez wysokie przeszklone drzwi do pomieszczeń biurowych wpada naturalne światło na korytarz.