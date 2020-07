W tym wnętrzu nowego znaczenia nabrało powiedzenie "żyć jak pies z kotem"

Cats&Dogs - to wnętrze, którym mieszkańcy podzielili się ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi! Projekt apartamentu w Gdyni autorstwa Magdy i Marcina Konopka z pracowni Ministerstwo Spraw we Wnętrzach, stwarza przestrzeń dla ludzi i zwierząt bez uszczerbku na estetyce. Wykreowany we wnętrzu świat inspiruje jednych i drugich.

REKLAMA

55-metrowe wnętrze zlokalizowane w nadmorskiej miejscowości należy do pary, która od początku miała jasno sprecyzowane założenia: wnętrze musi być dostosowane do ich czworonożnych przyjaciół. Inwestorom zależało na tym, aby wnętrze pozostało estetyczne, ale także funkcjonalne i komfortowe dla zwierząt, które posiadali. Nowego znaczenia nabrało powiedzenie „żyć jak pies z kotem". Tutaj to życie miało toczyć się bezkonfliktowo i każdy z domowników miał odnaleźć swoje miejsce.

- Estetyczna warstwa projektu wynikała z potrzeb i umiłowań naszych klientów, połączonych z naszym wywiadem i analizą bardzo ważnego związku właścicieli ze zwierzętami. Współczesne formy aranżowania przestrzeni zaistniały w tym wnętrzu wspólnie z akcentami delikatnego art deco w tapecie salonowej oraz słodkiego sentymentalizmu w sypialni – zdradziła Magdalena Konopka, architekt z pracowni Ministerstwo Spraw we Wnętrzach.

Kocie schody

To najbardziej charakterystyczny element meblowy - biblioteczka wraz z półkami sąsiedniej ściany stanowią komunikację dla kotów. Czworonogi mają świetną zabawę, skacząc po nich, a w momencie, gdy gospodarze zdecydują się kiedyś na zmianę mieszkania, kolejni właściciele nie będą mieć kłopotu z niepotrzebną konstrukcją dla zwierząt, ponieważ została wkomponowana tak, że brak kocich użytkowników w niczym nie będzie przeszkadzać.

Oświetlenie ma znaczenie

Oświetlenie, które zostało zaprojektowane dla inwestorów, miało sprzyjać także ich zwierzakom. Bardzo ważne było dobranie światła o ciepłej temperaturze barwowej oraz o mocy, która nie oślepiałaby zwierząt i wpływała pozytywnie na komfort wszystkich domowników. To zadanie powierzono oprawom Pet i Petpot od marki AQForm, które wyróżnia nie tylko nowoczesny design, ale także funkcjonalność.

Zmiany funkcjonalne

Na obecny obraz wnętrza zasadniczy wpływ miały zmiany funkcjonalne na poziomie ścian działowych. Kuchnia została połączona podwójną komunikacją - z holu prowadzą do niej rozwierane drzwi, a salon skomunikowany jest z przesuwnymi drzwiami na całą wysokość kondygnacji. Kuchnia wyposażona została w ścianę magnetyczno-kredową. Znajduje się ona nad blatem, służącym wszystkim domownikom do codziennych posiłków.

- Sypialnia ma niewielką przestrzeń, za to bardzo przytulną. Łóżko umieszczone we wnęce między zabudowanymi szafami sprawia wrażenie nieco ukrytego. Tapicerowane ścianki wokół wezgłowia potęgują wrażenie wycięcia poprzez efekt akustyczny. W tym miejscu panuje cisza, dużo większa niż w pozostałej części sypialni. Za dnia na łóżku znaleźć można kocich gości, mimo że sypialnia miała być jedyną przestrzenią, do której nie mają wstępu – dodaje Marcin Konopka, architekt z pracowni Ministerstwo Spraw we Wnętrzach.

Projekt: CATS&DOGS

Lokalizacja: Gdynia, Polska

Design: Ministerstwo Spraw We Wnętrzach Magdalena i Marcin Konopka

Foto: Marcin Konopka