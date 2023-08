W Warszawie otwarto hotel inspirowany serialem "Gambit Królowej"

Recepcja z motywem szachownicy, geometryczne biało-czarne wzory w pokojach hotelowych czy znajdujące się w lobby figury - hotel ibis Styles przy warszawskim lotnisku Okęcie zaskakuje wnętrzarskim motywem przewodnim.

Nowy hotel ibis Styles znajduje się około 3,5 km od lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Posiada 124 pokoje gościnne, bar, restaurację i parking. Obiekt oferuje wnętrza inspirowane serialem Gambit Królowej, pomieszczenia przeznaczone na spotkania i konferencje, a także otoczenie do organizacji prywatnych uroczystości. Hotel akceptuje także zwierzęta.

– Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do rodziny ibis Styles i zaoferować hotel inspirowany estetyką retro oraz motywami szachowymi, które nawiązują do jednego z naszych ulubionych seriali. Jesteśmy przekonani, że każdy gość znajdzie tu coś niepowtarzalnego dla siebie. Otwarcie trzeciego hotelu ibis Styles w Warszawie pozwoli jeszcze lepiej ugruntować pozycję tej niepowtarzalnej marki w stolicy. To prawdziwy szach-mat na warszawskim rynku hotelowym – mówi Tomasz Murawski, dyrektor ibis Styles Warsaw Airport. – Już od przekroczenia progu hotelu, goście są wciągnięci w świat marki ibis Styles. Szachowy motyw przewodni przewija się na każdym etapie pobytu gościa – już od pierwszego kroku, przez wszystkie części wspólne, na pokoju kończąc.