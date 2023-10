W Warszawie otwarto pierwsze w Polsce centrum sztuki immersyjnej. Poznajcie Melt Museum

Melt Museum otworzyło się w Warszawie 26 października 2023 r. Miejsce oferuje podróż w świat sztuki nowych mediów, technologii i immersyjnej rozrywki.

Przy ul. Powstańców Warszawy 2a w stolicy powstało Melt Museum, centrum sztuki immersyjnej.

To pierwszy w Polsce i w tej części Europy obiekt tego typu.

Melt Museum to nowe miejsce w centrum Warszawy. Obiekt wykracza poza tradycyjne ramy „muzeum”, oferując sensoryczną podróż w świat sztuki nowych mediów, technologii i immersyjnej rozrywki. To przestrzeń, w której rzeczywistość łączy się ze światem wirtualnym oferując jedyne w swoim rodzaju interaktywne doznania, które chłonie się wszystkimi zmysłami.

Na gości czeka 11 immersyjnych pomieszczeń wypełnionych nowymi technologiami. Autorskie multisensoryczne instalacje zajmują przestrzeń ponad 600 mkw. nowego muzeum przy Placu Powstańców 2a.

Pierwsza stała ekspozycja „Artificial Dreams” poświęcona jest przyszłości relacji człowieka ze sztuczną inteligencją, balansując pomiędzy techno utopią a cyberpunkową wizją świata w dynamicznej, audiowizualnej oprawie. To doświadczenie zaprojektowane by spędzić czas razem z przyjaciółmi, tak by każda wspólna chwila i kadr były wyjątkowe.

Za Melt Museum stoi Melt Immersive - wielokrotnie nagradzane studio założone przez duet twórców: Kubę Matykę i Kamilę Staszczyszyn, wyróżnionych w rankingu najbardziej innowacyjnych twórców w Europie, „NewEurope100” opracowanym przez „Financial Times” oraz Grzegorz Jękot, organizator wielu polskich festiwali, eventów i wydarzeń sportowych.

Na gości czeka 11 immersyjnych pomieszczeń wypełnionych nowymi technologiami, fot. mat. pras.

Ich projekty artystyczne, takie jak immersyjna wystawa „Moments” w Atelier Des Lumieres w Paryżu czy „Turbulence” podczas Ars Electronica Festival w Austrii, zdobyły międzynarodowe uznanie. Mają również na swoim koncie multisensoryczny koncert Mastercard Music 2022, przedpremierowe odsłuchy duetu PRO8L3M czy futurystyczny koncert Hani Rani, inspirowany serialem Netfliksa.

Z kolei projekt artystyczny oparty na sztucznej inteligencji melt.ai zdobył już ponad 141 tysięcy obserwujących i osiągnął zasięg organiczny ponad 15 milionów osób.

Za nowoczesne i przestrzenne udźwiękowienie doświadczenia odpowiedzialny jest Wojtek Urbański – kompozytor i producent muzyczny, laureat Fryderyka i nagrody głównej na Festiwalu Muzyki Filmowej. Współtwórca duetu Rysy. Twórca muzyki filmowej stale współpracujący z platformą Netflix.

Melt Museum oferuje również w pełni wyposażone multimedialnie przestrzenie eventowe.